Mit seiner Hitsingle "Despacito" hat Luis Fonsi Musikgeschichte geschrieben! Seit 17 Wochen steht "Despacito" auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Singlecharts und hat auf dem Weg zu diesem Allzeit-Rekord einige hochkarätige und erfolgreiche Künstler und Songs auf die Plätze verwiesen: Ed Sheerans Rekord (15 Wochen) für "Shape Of You" fiel ebenso wie Matthias Reims Bestmarke aus den 90er Jahren für "Verdammt Ich Lieb Dich" (16 Wochen). 1978 hatten Boney M. mit "Rivers Of Babylon" 17 Mal auf Platz 1 gestanden. Jetzt hat Luis Fonsi offiziell die längste zusammenhängende, fremdsprachige Nummer 1 Single aller Zeiten! 17 Wochen am Stück an der Spitze der deutschen Singlecharts und zudem Edelmetall: "Despacito" hat mit über 1,2 Millionen Verkäufen mittlerweile Triple-Platin in Deutschland erreicht!



Weltweit bleibt Luis Fonsi weiter auf Erfolgs- und Rekord-Kurs: Mit mehr als 4,6 Milliarden Streams (inkl. Justin Bieber Remix) hält der Latein-Amerikanische Superstar den Streaming-Weltrekord! Auch das Video zu "Despacito" feat. Daddy Yankee und Justin Bieber steht an der Spitze: Mit über 3,3 Milliarden Views ist es das das meistgesehene Video aller Zeiten bei YouTube! Dafür wurde Luis Fonsi nun in New York ausgezeichnet. Auch der Despacito Dance mit den Influencern Ivana Santacruz, Sandra Lambeck, Arman und Choreograph Radig Badalov - eine von Universal Music Deutschland kreierte Kampagne - ist ein voller Erfolg: Der Clip zum Despacito Dance steht bei YouTube bei akutell über 520.000 Views: https://www.youtube.com/watch?v=cIIm2c02n_8



Die Fangemeinde darf sich auf ein weiteres Highlight in Kürze freuen, denn Luis Fonsi veröffentlicht am 01. September sein Album "Despacito & Mis Grandes Exitos" auf CD. Auf dem Best-Of Album "Despacito & Mis Grandes Exitos" ist natürlich der Megahit "Despacito" enthalten, dazu Fonsis Hits aus Latein-Amerika, genauso wie der gemeinsame Track mit Afrojack. Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Tracklisting "Despacito & Mis Grandes Exitos" 1 Despacito - Luis Fonsi & Daddy Yankee 2 Despacito (Remix) - Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber 3 Wave Your Flag - Afrojack ft. Luis Fonsi 4 Corazón En La Maleta 5 Llegaste Tú - ft. Juan Luis Guerra 6 Tentación 7 Explícame 8 Gritar 9 Aquí Estoy Yo 10 No Me Doy Por Vencido 11 Todo Vuelve A Empezar - ft. Laura Pausini 12 Tu Amor 13 Por Una Mujer 14 Nada Es Para Siempre 15 Abrazar La Vida 16 ¿Quién Te Dijo Eso? 17 Quisiera Poder Olvidarme De Ti 18 Imagíname Sin Ti 19 Despacito (Version Salsa) - ft. Victor Manuelle



Das Video zu "Despacito" feat. Daddy Yankee gibt es hier zu sehen: http://ots.de/YRT5n



Das Audio-Video zu "Despacito" feat. Justin Bieber gibt es hier http://ots.de/sswoa



