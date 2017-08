DZ Bank senkt Volkswagen-Vorzüge auf 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Vorzugsaktien von Volkswagen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 137 auf 108 Euro gesenkt. Auch wenn die aktuelle Bewertung des Autobauers günstig erscheine, werde die Stimmung durch die anhaltende Abgasdiskussion getrübt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Dienstag.

Hauck & Aufhäuser senkt Bertrandt auf 'Sell' und Ziel auf 58 EUR

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Bertrandt von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 90 auf 58 Euro gesenkt. Die Autoentwicklung werde immer mehr zu einem Standardprodukt, was auf die Preise drücke, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Instituts. Vor diesem Hintergrund sei die Jahresprognose des Entwicklungsdienstleister für die Autoindustrie zu optimistisch. Wann sich die Lage bessere, sei noch nicht absehbar. Um profitabel zu bleiben, müsse Bertrandt bestimmte Arbeiten langfristig in Niedriglohnländer verlagern.

DZ Bank hebt Drägerwerk auf 'Halten' und fairen Wert auf 88 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Drägerwerk nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 84 auf 88 Euro angehoben. Wie schon im ersten Quartal habe der Medizin- und Sicherheitstechnikanbieter auch im zweiten ein gemischtes Bild gezeigt, schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Dienstag. Die Auftragseingänge seien dabei der positive Aspekt gewesen. Die bestätigte, sehr breite Jahresprognose dürfte zu erreichen sein.

Warburg senkt Stabilus auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 75 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Stabilus von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 70 auf 75 Euro angehoben. Der Autozulieferer habe gute Zukunftsperspektiven, aber die Aktie sei inzwischen teuer, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer Studie vom Dienstag.

Goldman senkt Ziel für Continental AG auf 232 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental von 235 auf 232 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Ein stärkerer Gegenwind von der Rohstoffseite als zunächst gedacht sei der Grund für das neue Kursziel, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Dienstag veröffentlichten Studie.

Davy hebt Ziel für Lufthansa auf 25 Euro - 'Outperform'

DUBLIN - Davy hat das Kursziel für Lufthansa von 20 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dank guter Preistrends für Airlines und der anhaltenden Volumenstärke in den wichtigsten Logistikmärkten zähle der Transportsektor in diesem Jahr bislang zu den stärksten in Europa, schrieb Analyst Stephen Furlong in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die hohe Dynamik dürfte für den Rest des Jahres anhalten. Jedoch sollten Anleger nun zum Teil Gewinne einstreichen. Seine Favoriten im Sektor sind derzeit Lufthansa, Ryanair, Kuehne + Nagel und Deutsche Post.

Davy hebt Ziel für Deutsche Post auf 40 Euro - 'Outperform'

DUBLIN - Davy hat das Kursziel für Deutsche Post von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dank guter Preistrends für Airlines und der anhaltenden Volumenstärke in den wichtigsten Logistikmärkten zähle der Transportsektor in diesem Jahr bislang zu den stärksten in Europa, schrieb Analyst Stephen Furlong in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die hohe Dynamik dürfte für den Rest des Jahres anhalten. Jedoch sollten Anleger nun zum Teil Gewinne einstreichen. Seine Favoriten im Sektor sind derzeit Lufthansa, Ryanair, Kuehne + Nagel und Deutsche Post.

NordLB senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 42 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 46 auf 42 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Medienkonzern habe trotz der angekündigten schwächeren Entwicklung im deutschen Fernseh-Werbemarkt auch im zweiten Quartal den erfreulichen Geschäftsverlauf fortgesetzt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Dienstag. Für das Gesamtjahr werde aber eher ein Wachstum am unteren Ende der Prognosespanne erwartet.

Commerzbank senkt Ziel für Zooplus auf 170 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Zooplus nach Zahlen zum zweiten Quartal von 180 auf 170 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Wettbewerb sei offenkundig hart und der Online-Händler für Haustiebedarf nicht Willens, mit den Rabattaktionen der Wettbewerber mitzuhalten, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Dienstag.

