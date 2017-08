In wenigen Tagen macht der Catch Wrestling World Grand Prix 2017 in Wien Station, das werde ich mir als langjähriger Wrestling-Fan natürlich geben. Schliesslich hab ich ja alle Wrestlemanias via TV oder WWE-Network konsumiert, bei Wrestlemania 10 im Madison Square Garden war ich 1994 vor Ort, dazu verfolge ich auch etliche Indie Ligen wie ROH oder jetzt Lucha Underground im TV. Mit Rey Mysterio Jr. und Alberto El Patron (Del Rio) sind zwei Ex-WWE-Champs da, dazu die besten Österreicher. Ich muss zugeben, dass ich seit Franzl Schumann und Otto Wanz keinen Österreicher mehr live gesehen habe. Dafür ist mein Stammlokal für fast alle beruflichen Essenstermine bei mir im 9. der "Orlik". Und auch der Namensgeber "Orlik" war ein Heumarkt-Wrestler. Nun also...

