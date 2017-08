Im Verbindung mit der Untersuchung, die von der rumänische Nationalen Antikorruptionsdirektion (DNA) ausgelöst wurde, die wir bereits dem Finanzmarkt und unseren Anlegern in dem Börsenzulassungsprospekt vom 26. April 2017, im ergänzenden Prospekt vom 8. Mai (zusammen das "Prospekt") sowie in den anschließenden öffentlichen Berichten offengelegt haben, informieren wir Sie darüber, dass das DNA laut Verlautbarung Nr. 832/VIII/3 vom 22. August 2017 Ioan Bendei (Vice-President des Board of Directors von RCS RDS S.A. der Tochtergesellschaft des Unternehmens (RCS&RDS)) in Verbindung mit den Straftaten der Bestechung und Beihilfe zur Geldwäsche sowie RCS&RDS in Verbindung mit den Straftaten der Bestechung und Geldwäsche, INTEGRASOFT S.R.L. (eine der Tochtergesellschaften von RCS&RDS in Rumänien) in Verbindung mit der Straftat der Beihilfe zur Geldwäsche, Mihai Dinei (Mitglied des Board of Directors vom RCS&RDS) in Verbindung mit den Straftaten der Beihilfe zur Bestechung und Beihilfe zur Geldwäsche und Serghei Bulgac (Chief Executive Officer des Unternehmens und General Manager und President des Board of Directors von RCS&RDS) in Verbindung mit der Straftat der Geldwäsche unter gerichtlicher Kontrolle vor Gericht gestellt hat.

Das DNA hat das Bukarest-Tribunal aufgefordert, die vom DNA eingerichteten präventiven Vorsichtsmaßnahmen beizubehalten, darunter die Pfändung von zwei Immobilienobjekten im Besitz von RCS&RDS, mit der ein Betrag von bis zu 13.714.414 Lei (ca. 3 Mio. Euro) sichergestellt wird. Er sei daran erinnert, dass diese Maßnahme vom DNA am 25. Juli 2017 ergriffen wurde.

Wir sind der festen Überzeugung, dass RCS&RDS, INTEGRASOFT S.R.L. sowie deren gegenwärtigen und ehemaligen leitenden Angestellten sich angemessen und gesetzeskonform verhalten haben. Wir betonen aufs Neue, dass wir uns gegen all diese erhobenen Vorwürfe verteidigen werden.

Wir gehen nicht davon aus, dass diese Maßnahmen mit den geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens, von RCS&RDS oder von einer ihrer Tochtergesellschaften in nennenswerter Weise interferieren werden.

Über Digi Communications NV

Digi ist die Mutter-Holdinggesellschaft von RCS RDS, einem führenden Anbieter für Pay-TV und Telekommunikationsdienste in Rumänien und Ungarn. Zudem stellt RCS RDS Mobilfunkdienste als MVNO für rumänische Gemeinschaften in Spanien und Italien bereit.

