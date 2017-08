-Baby Driver als Big Screen-Filmvorführung angekündigt-

IBC gab heute Einzelheiten seines Big Screen-Programms bekannt, das in einem speziell für diesen Zweck nach den Vorgaben von IBC errichteten Auditorium stattfindet, in dem die modernste Kinotechnik zum Einsatz kommt. Ausgestattet mit der neuesten Version von Dolby Vision Dramatic Imaging und Dolby Atmos Immersive Audio Sound untersucht und präsentiert das viertägige Programm die heißesten Punkte, Themen und Erkenntnisse rund um die Kunst, die Wissenschaft und das Geschäft des Kinos von den Aufnahmen bis zur Vorführung.

Im Auditorium findet außer dem Big Screen-Programm auch die Vorführung mit Dolby Vision und Dolby Atmos von Baby Driver, dem viel beachteten Spielfilm von Edgar Wright aus dem Jahr 2017, statt.

Das Programm für 2017, das von einer Fachkommission von Branchenexperten aus aller Welt zusammengestellt wurde, bietet eine erkenntnisreiche Untersuchung der Zukunft des Kinos. Von virtueller Realität im Kino bis hin zu Laser- und Kamerabeurteilungen werden Besucher mit der sich weiterentwickelnden Technik und deren Einfluss auf das Geschäft des Kinos vertraut gemacht. Zu den hervorgehobenen Sessions gehören:

Zukünftige Kamera- und Display-Technologien und deren Anwendungsgebiete, die zu AV/VR, immersiven Medien und Holographie führen 16. September 11.00 12.30 Uhr. Der für seine Arbeit bei X-Men bekannte führende Kameramann, VFX-Supervisor und Autor David Stump und Jon Karafin von Light Field Lab (Alice in Wonderland und Transformers), Light Field-Visionär und Kinotechnik-Innovator, werden erörtern, wie die Ersteller von Inhalten diese neuen Methoden und Technologien ergründen und nutzen können.

Gedoptes Event-Kino: Drehen und Bereitstellen von HDR- und Immersive-Audio-Alternativinhalten für die Kinoleinwand 15. September 16.00 17.00 Uhr. Diese Session wird das weltweit größte Sportereignis beleuchten, das Endspiel der UEFA Champions League, das am 3.Juni 2017 in Cardiff stattfand. BT Sport bewältigte die Riesenaufgabe, diese Veranstaltung in HDR und Immersive Audio zu filmen und live zu den Zuschauern zuhause und erstmals auch in einem Kinosaal zu übertragen. Im Rahmen dieser Session werden Highlights dieser Übertragung in dem mit Dolby Vision und Atmos ausgerüsteten Big Screen Auditorium vorgeführt. Referenten von BT Sport, Dolby und Event Cinema Association werden erörtern, wie die Grenzen zwischen den Disziplinen Kinofilm und Nicht-Kinofilm zusammenfließen.

Die geschäftlichen Aspekte des Kinos werden im Rahmen der International Business Insights-Sessions ergründet und diskutiert. Diese finden am 18. September statt. Zu den Highlights gehören:

Wer ist unser Kinopublikum im Jahr 2017? Im Mittelpunkt dieser Session stehen die Ergebnisse neuer, hochmoderner Untersuchungen zum Verhalten und den Einstellungen hinsichtlich des Kinobesuchs von wichtigen Publikumssegmenten Millennials, Familien und ältere Erwachsene. Moderator ist Patrick von Sychowski, Editor von Celluloid Junkie, mit Rednern von UNIC, Devicescape und Movio.

Die digitale Reise eines Kinobesuchers Erkundung der Entwicklung der Customer Journey und der Maßnahmen, die die Kinobranche ergreifen muss, um das Publikum von heute zu erreichen und messbar besseres Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Referenten kommen von Vue Netherlands, Nordisk Film Cinemas und Gruvi.

Innovation und das Kinoleinwanderlebnis Diese Session beleuchte die jüngsten Innovationen, darunter 4DX und VR, und den möglichen Einfluss auf den Kinobesuch. So wird auch die Frage erörtert, ob diese neuen Technologien die Zahl der Kinobesuche steigern werden oder nur kurzlebige Neuheiten darstellen.

Im Rahmen der Big Screen finden jedes Jahr auch die äußerst beliebten Filmvorführungen statt. Einer der Filme im Jahr 2017 ist die Actionkomödie Baby Driver von Edgar Wright. Die Hauptdarsteller in dem im Juni erschienen Film sind Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jon Hamm und Jamie Foxx. Bei Erscheinen erhielt der Film gute Kritiken. Weltweit spielte er 166 Mio. US-Dollar ein, bei einem Produktionsbudget von 34 Mio. US-Dollar. Damit hat er das höchste Einspielergebnis von allen Filmen mit Wright als Regisseur erzielt.

## ENDE ##

Über die IBC

Die IBC ist die weltweit führende Messe für Medien, Unterhaltung und Technologie. Sie zieht über 55.000 Teilnehmer aus mehr als 170 Ländern an. Die IBC umfasst eine hoch angesehene, durch Fachleute geprüfte Konferenz und eine Messe mit über 1.700 Ausstellern, die sich aus führenden Anbietern modernster Technologien aus den Bereichen elektronische Medien und Entertainment zusammensetzen.

Daten der IBC2017

Konferenz: 14. 18. September 2017 Messe: 15. 19. September 2017

Weitere Informationen über die IBC2017 finden Sie unter https://show.ibc.org/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170822006237/de/

Contacts:

Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an:

Louise Wells, Bubble Communications für IBC

E: louisew@bubbleagency.com

T: +44 7718 985 252