Die Wohnungspreise und Mieten in den Metropolen steigen und steigen. Alle Parteien haben sich dieses Themas angenommen und Lösungsvorschläge im Wahlprogamm. Bringt die Wahl etwa die Wende? Wohl kaum.

Tatsache ist, dass die Wohnungspreise kräftig steigen. Im zweiten Quartal verteuerten sich Eigenheime gegenüber der Vorperiode um beachtliche 1,9 Prozent. Davor ging es langsamer aufwärts, wodurch der jährliche Preisanstieg mit aktuell 5,3 Prozent gut einen Prozentpunkt niedriger als 2016 ausfällt. In den sieben größten Städten steigen die Preise dagegen fast doppelt so schnell. Hier ziehen auch die Mieten spürbar mit rund fünf Prozent jährlich an. Vergessen wird aber oft, dass sich in Abwanderungsregionen Eigentümer freuen können, wenn sie überhaupt einen Käufer oder einen geeigneten Mieter finden.

Dass das Wohnen in strukturschwächeren Regionen günstig ist, nutzt den von hohen Preisen und Mieten geplagten Großstadtbewohnern nichts. Weil Wohnen viele Menschen bewegt, ist es zum Thema im Wahlkampf geworden.

Die Konzepte sind dabei größtenteils "alte Bekannte": So wollen SPD, Grüne und Linke mit Hilfe des sozialen Wohnungsbaus günstigen Wohnraum schaffen und mit einer verschärften Mietpreisbremse den Mietanstieg verlangsamen. Unionsparteien und FDP wollen dagegen den Mietwohnungsbau durch ausgeweitete Abschreibungsmöglichkeiten ankurbeln. Mit Zuschüssen für Familien wollen SPD und Unionsparteien den Eigentumserwerb erleichtern. Letztere wollen wie auch die FDP Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer einführen, damit der Eigenheimkauf nicht an hohen Nebenkosten scheitert.

Doch kann mit diesen Maßnahmen die Lage am Wohnungsmarkt nachhaltig entspannt werden? Zweifel sind berechtigt, weil das Kernproblem nicht gelöst wird.

