Dokumente fehlen, die Hotline erzählt Quatsch und der Knaller: Daten fremder Kunden im eigenen Kunden-Online-Konto! Meine Rundum-sorglos-Pauschalreise war schon ein Abenteuer, bevor sie losging.

Ich hatte eigentlich viele gute Gründe, nie mehr im Leben eine Pauschalreise zu buchen. Der wichtigste: Ich halte mich für einen Individualisten. Nicht im arroganten Sinne, sondern ich neige schnell zu einer Art Gruppen-Koller. Im Rudel mit lauter Fremden mit Daunenwesten unterm Arm am Urlaubsort auf dem vor Hitze flirrenden Parkplatz vorm Flughafen in den heißen Abgasen der Shuttle-Busse herumzulungern, bis der persönliche Ansprechpartner mit dem hellblauen TUI-Hefter wedelt.

Beim kunterbunten und quietschsüßen Welcome-Drink in der Hotel-Lobby die Info-Zettel mit den Sicherheits-Hinweisen zugesteckt zu bekommen (zum Beispiel: nicht an geschlossene Glastüren laufen. Wirklich! Davor warnt zum Beispiel TUI in den Dokumenten für Ibiza. Weil Glas im Ausland ja so durchsichtig ist). Beim Hotel-Dinner immer erst nach den Individualreisenden mit Halbpension die Getränke serviert zu bekommen, weil All-inklusive-Pauschal-Gäste beim Hotelpersonal als Trinkgeld-Geizhälse gelten. Ich komme mir da blöd vor.

Und trotzdem habe ich es wieder getan. Ich habe pauschal gebucht. Das erste Mal seit bestimmt 15 Jahren. Ganz spontan für fünf Tage Ibiza. Lange frühstücken, schnorcheln, mit einem kleinen Motorboot die Buchten abklappern und viel Tapas und Aioli. Herrlich!

Weil die Flugzeiten und Hotel wirklich optimal waren, haben wir über TUI gebucht. Wir hätten zwar alles zum ähnlichen Preis auch einzeln über die Fluggesellschaft und das Hotel-Portal buchen können, aber bei TUI ist der Zug zum Flug mit drin und das hat die Pauschal-Reise am Ende für alle zusammen rund 200 Euro billiger gemacht.

Einziger Unterschied in der Abwicklung der Reise: Die Reiseunterlagen sollten uns über das Online-Portal "Meine TUI" bereitgestellt werden, statt jeweils die Buchungsbestätigungen von Airline und Hotel per Mail zu erhalten. Bei meiner letzten Pauschalreise kamen die Unterlagen noch in einem dicken Briefumschlag per Post.

Vielleicht hätte man es bei TUI vorerst dabei belassen sollen, denn das Online-Portal ...

