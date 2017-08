Der Verkauf von Air Berlin scheint auf die Zielgerade zu gehen. Nach der Insolvenz wird über den Verkauf der Fluggesellschaft verhandelt. Am Mittwoch tritt erstmals ein wichtiges Gremium zusammen.

Die Verhandlungen über den Verkauf von Air Berlin scheinen auf die Zielgerade zu gehen. Eine Woche nach dem Insolvenzantrag beraten am Mittwoch ab 9 Uhr erstmals die Gläubiger über den Verkauf der Fluggesellschaft. Der vorläufige Gläubigerausschuss von Air Berlin will sich zu seiner konstituierenden Sitzung treffen. Ihm gehören neben einem Vertreter von Air Berlin, der Bundesagentur für Arbeit, die drei Monate lang das Insolvenzgeld für die 7200 Mitarbeiter in Deutschland zahlt, und der Commerzbank auch ein Geschäftsführer der Lufthansa-Tochter Eurowings an.

Eurowings hat 38 Maschinen mit Besatzungen von Air Berlin gemietet und vorfinanziert und wäre deshalb von einer Einstellung des Flugbetriebs stark betroffen. Trotzdem löste die Beteiligung bei anderen Interessenten Kritik aus. Über einen Verkauf an die Lufthansa dürfte der Eurowings-Vertreter Insidern zufolge aber ohnehin nicht mitentscheiden.

Noch ist unklar, ob bei dem Gläubigertreffen schon Entscheidungen zu erwarten sind. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, schon in dieser ersten Sitzung solle die Aufspaltung des Unternehmens beschlossen werden. Es liefen Verhandlungen über eine Absichtserklärung zum Verkauf der österreichischen Tochtergesellschaft Niki ...

Den vollständigen Artikel lesen ...