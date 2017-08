Liebe Trader,

Zwischen Februar 2016 sowie April dieses Jahres hielt sich das Wertpapier von BASF in einem mittelfristigen Aufwärtstrend auf und konnte von 56,01 Euro auf ein aktuelles Jahreshoch von 94,32 Euro zulegen. Hierbei schrammte die Aktie nur ganz knapp an den Vorhochs aus 2015 vorbei und rutschte anschließend in eine mehrmonatige Konsolidierung hinein. Dabei fielen die Kursnotierungen in einen kurzfristigen Trendkanal auf das minimale Korrekturziel am 38,2 % Fibonacci-Retracement und dem Niveau von 78,97 Euro zurück, wo sich anschließend einen Boden durchsetzen konnte. Nun notiert BASF an der oberen Trendkanalbegrenzung, sowie dem gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis und könnte bald mit einem Ausbruchsversuch darüber beginnen. Diese sollte die vorliegende Konsolidierung beenden und dynamisches Kurspotential entfalten können, was wiederum bestens auf der Long-Seite nachgehandelt werden kann.

Long-Chance:

Noch aber ist bei dem Dax-Wert kein nachhaltiges Kaufsignal ausgelöst worden, erst oberhalb von grob 82,50 Euro dürften sich vermehrt Käufer einfinden und die Aktie zunächst an die 200-Tage Durchschnittslinie um 83,57 Euro anschieben. Dynamische Kurszuwächse sind darüber zu erwarten und führen in den im Bereich von 87,98 Euro weiter aufwärts, bei entsprechender Kursstärke könnte es sogar zurück an die Jahreshochs von 94,32 Euro rauf gehen. Die Verlustbegrenzung sollte sich bei einem zeitnahen Long-Einstieg allerdings noch knapp unterhalb der Marke von glatt 80,00 Euro aufhalten, da anschließend mit einem regelkonformen Rücklauf zurück auf den Trendkanal gerechnet werden muss. Signifikant eintrüben sollte sich das Chartbild aber erst bei einem Rückfall unter die jüngsten Verlaufstiefs von 79,78 Euro.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 82,50 Euro

Kursziel: 83,57 / 87,98 Euro

Stopp: < 80,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,50 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



BASF SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 82,22 Euro; 23:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

