Liebe Trader,

Gut 1.000 Punkte hat der Dax-Index seit den Junihochs nachgeben und ist von 12.951 Punkten auf den EMA 200 auf Tagesbasis bei 11.934 Zählern zurück gefallen. Anschließend kam es zu einem ersten dynamischen Rebound an die Widerstandszone von 12.319 Punkten, wobei eine kleine Kurslücke gerissen worden ist. Doch erst sollte das offene Scheunentor geschlossen werden, wie im Montagshandel zu sehen war - am Dienstag erfreute sich das Barometer schon wieder an der Kauflaune der Anleger und konnte auffällig stark an den Abwärtstrendkanal seit Juni zulegen. Dieser Umstand führt heute zu einem ersten ernsten Ausbruchversuch und womöglich noch einen Kursanstieg an die darüber liegende Hürde von 12.319 Zählern - die Chancen auf ein größeres Kaufsignal stehen jetzt besser als zuvor. Auch das höhere Tief, der stärkere MACD und RSI sprechen für einen baldigen Kursschub.

Long-Chance:

Der relativ starke Dienstagshandel dürfte nun zu einem unmittelbaren Test des Widerstandsbereiches zwischen 12.230 und 12.325 Punkten führen. Aber erst ein signifikanter Kursanstieg über den EMA 50 dürfte im weiteren Verlauf Kurspotential zu den Julihochs bei 12.676 Zählern freisetzen und den seit gut einem Monat im Aufbau befindlichen Boden endgültig abschließen. Stops eignen sich bei einem spekulativen Long-Einstieg aber noch knapp unter dem Niveau von 12.020 Punkten. Solange aber ein nachhaltiger Kursanstieg ausbleibt, müssen Investoren mit zwischengeschalteten Rücksetzern zurück auf 12.100 Punkte rechnen - zunehmend eintrüben dürfte sich das Chartbild aber erst darunter und sollte zu einem neuerlichen Test des EMA 200 bei 11.957 Punkten führen.

Wiederstände: 12.230 / 12.250 / 12.319 / 12.325 / 12.400 / 12.464

Unterstützungen: 12.151 / 12.100 / 12.046 / 12.000 / 11.956 / 11.900

Wochenchart:



Tageschart:



Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12.229 Punkte; 23:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diesen Index können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.