Meggitt Training Systems, der führende Anbieter integrierter Schulungsprodukte und -dienstleistungen mit scharfer Munition und virtuellen Waffen für Streitkräfte und Strafverfolgungsbehörden, nimmt über das Departement für Wirtschaftsentwicklung des US-Bundesstaats Georgia an der Messe DSEI (Verteidigungs- und Ausrüstungsmesse) teil. Die Veranstaltung für die Militär- und Sicherheitsindustrie findet vom 12. bis 15. September 2017 auf dem ExCeL-Gelände in der britischen Hauptstadt London statt.

"Die heutige Bedrohungslage erfordert maximalen Realismus trotz stark belasteter Budgets, und genau das bietet Meggitt den Kunden aus Regierungs- und Gewerbekreisen auf der ganzen Welt", so Mark Mears, Geschäftsführer von Meggitt Training Systems, Ltd. "Obwohl wir stolz auf unseren Herkunft aus Georgia sind, gehört Meggitt Training Systems heute zu Meggitt PLC, einem Konzern mit Hauptsitz in Großbritannien. Daher freuen wir uns ganz besonders darauf, an der DSEI, der größten Messe für die Verteidigungs- und Sicherheitsausrüstungsbranche in Großbritannien, unsere aktuellen und potenziellen Kunden zu treffen.

Im virtuellen Geschäftsbereich wird Meggitt Training Systems das Schulungssystem FATS 100MIL für Handfeuerwaffen vorstellen. FATS 100MIL beruht auf den Schlüsselfunktionen und der Zertifizierung als offiziell genehmigtes Programm des Engagement Skills Trainer (EST II) des US-amerikanischen Heers sowie der Indoor Simulated Marksmanship Trainers (ISMT) des US-amerikanischen Marinekorps und wird derzeit von der NATO einer dreimonatigen Produktdemonstration unterzogen. Es bietet eine bedeutende Erweiterung virtueller Schulungskapazitäten für Handfeuerwaffen und eignet sich ideal für den direkten Verkauf und internationale Streitkräfte. Zudem baut es auf der Bereitstellung des FATS Dismounted Close Combat Trainer (DCCT) durch Meggitt auf, bei dem es sich um das hauptsächliche Schulungssystem des britischen Verteidigungsministeriums für Handfeuerwaffen handelt. Mehr als 150 FATS-DCCT-Systeme sind seit 2003 an das Verteidigungsministerium ausgeliefert worden.

Die Angebote von Meggitt für scharfe Munition umfassen Infanterie- und Panzerzielscheiben, Outdoor- und Indoor-Schießanlagen, Systeme zum Einholen von Zielschreiben sowie Schulungssysteme, Schießstände, Kugelfanganlagen, Systeme zur Distanzsteuerung, aber auch Planung und Gestaltung von Schießanlagen.

Meggitt beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Suwanee (Georgia, USA) und hat weitere Angestellte in Kanada, Europa, Asien, Australien sowie im Nahen Osten. Die Schulungslösungen des Unternehmens wurden vom US-amerikanischen Heer und Marinekorps als offizielle Programme genehmigt, aber auch an Streitkräfte in Kanada, Großbritannien, Australien und anderen verbündeten Ländern verkauft. Meggitt ermöglicht nicht nur Schulungen für die weltweit besten Kampfeinsatztruppen, sondern bietet auch virtuelle und scharfe Lösungen für Strafverfolgungsbehörden in mehr als 100 Ländern.

Wenn Sie auf der DSEI mit einem leitenden Angestellten von Meggitt sprechen möchten, kommen Sie zum Stand N5-186 oder vereinbaren Sie einen Termin unter https://meggitttrainingsystems.com/About-Meggitt/Trade-show-schedule/DSEI-2017.

Über Meggitt Training Systems

Meggitt Training Systems, Hersteller der Technologien FATS® und Caswell, ist eine Abteilung von Meggitt PLC und der führende Anbieter integrierter Schulungssysteme mit scharfer Munition und virtuellen Waffen. Nach der Übernahme der virtuellen Schulungssysteme der Marke FATS und der Schießanlagen und Zusatzleistungen für scharfe Munition von Caswell International hat Meggitt Training Systems seine Kapazitäten auf Grundlage der Arbeiten dieser beiden Branchenführer weiter ausgedehnt. Weltweit sind über 13.000 Schießanlagen für scharfe Munition sowie 5100 virtuelle Systeme von Meggitt im Einsatz, wo Streitkräfte, Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitsdienste die Einschätzung von Situationen sowie ihre Treffsicherheit trainieren können.

Meggitt Training Systems beschäftigt an seinem Hauptsitz in Atlanta und in seinen Einrichtungen in Orlando, Kanada, Großbritannien, den Niederlanden, den VAE, Australien und Singapur über 400 Mitarbeiter. Das Unternehmen kann überall auf der Welt Servicepersonal für Ausbilderschulungen, Systeminstallationen und Wartung bereitstellen.

Über Meggitt PLC

Meggitt PLC hat seinen Hauptsitz in Großbritannien. Der internationale Konzern ist in Nordamerika, Europa und Asien aktiv. Meggitt ist bekannt für die Entwicklung spezialisierter Technik für extreme Umgebungen. Das Unternehmen ist weltweiter Marktführer in der Luftfahrt-, Rüstungs- und Energieindustrie und beschäftigt in über 50 Fertigungsanlagen und regionalen Niederlassungen weltweit knapp 11.000 Mitarbeiter.

