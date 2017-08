Nach dem deutlichen Plus am gestrigen Dienstag notiert der deutsche Leitindex vor dem Börsenstart knapp über dem hohen Niveau. Bahnt sich eine Trendwende in der umsatzschwachen Handelszeit an?

Die ärgsten Spannungen zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten mögen vorerst vorüber sein. Doch der grundsätzliche geopolitische Konflikt hielt die Börsen der Welt auch noch zu Wochenbeginn in Atem, weil die USA eine militärische Großübung mit Südkorea geplant hatten. Nach deren Beginn ließ die Nervosität der Anleger jedoch offenbar nach, und sie nutzten die Rücksetzer der vergangenen Tage für Zukäufe. Der Frankfurter Leitindex Dax sowie sein europäisches Pendant, der Euro Stoxx 50, legten zu. Der Dax stieg um 1,3 Prozent auf 12 229 Punkte, der Euro Stoxx 50 schloss 0,9 Prozent höher bei 3455 Punkten.

Auch vorbörslichen Indikatoren zufolge kann das deutsche Börsenbarometer seine Gewinne halten und sogar leicht ausbauen. Gegen 7 Uhr notiert der Dax bei 12234 Zählern und damit fünf Punkte über dem gestrigen Handelsschluss.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...