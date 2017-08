Moneycab.com: Herr Kunz, Sie sind nun deutlich über neun Monate im Amt. Gab es für Sie so etwas wie "Geburtswehen"?

Kevin Kunz: Obwohl ich dies nicht wirklich beurteilen kann, war es sicherlich nicht so schmerzhaft. Die Einführung im Kursaal Bern und in seinen Geschäftssegmenten war sehr spannend. Wie so oft in einem Betrieb dieser Grösse haben wir einige Kinderkrankheiten oder eher Altersschwächen diagnostiziert, an denen wir nun arbeiten.

Die Kongress- und Kursaal Bern AG ist mit Kongresszentrum, Top-Hotellerie, Catering, diversen Bars und Restaurants, Betrieb von Casinos in mehreren Städten sehr, sehr diversifiziert. Das macht das Management sehr anspruchsvoll. Wo steckt denn momentan ihre grösste Herausforderung?

Die Casinos bilden einen Teil des Unternehmens mit spezialisierten Experten und klarer Positionierung. Zurzeit und in der Zukunft fokussieren wir uns auf das Mutterhaus, also auf die Segmente: Restaurants & Bar, Meetings & Event und Hotel.

"Altersschwächen haben wir diagnostiziert, aber wir arbeiten dran."

Kevin Kunz, CEO und Generaldirektor Kongress + Kursaal Bern AG

Welche Verschiebungen innerhalb der Holding-ähnlichen Struktur sind möglich, um flexibel zu reagieren?

Die Fusion der Hotel Allegro Bern AG wurde aus Gründen der Vereinfachung der rechtlichen, organisatorischen und steuerlichen Struktur durchgeführt. Sämtliche Aktiven und Passiven gingen per 01.01.2016 an die Kongress + Kursaal Bern AG über, die Hotel Allegro Bern AG wurde aufgelöst. Weitere juristische Veränderungen sind nicht geplant.

Ihr Catering-Unternehmen Wälchli Feste AG aus Aarwangen kann bis zu 5000 Gäste bedienen. Was ist denn der nächste Gross-Event?

Es sind so einige Top-Events in den nächsten Monaten geplant, zum Beispiel das Oberaargauische Schwingfest 2017 in Niderbipp, mehrere grosse Firmenjubiläen im Raum Langenthal, die Baselworld Uhren und Schmuckmesse, das Eidg. Hornussfest 2018 Walkringen und wie jedes Jahr die BEA im Frühling 2018 mit dem Betrieb von drei Standorten.

Ihr Kongressbetrieb schrieb aber auch im abgelaufenen Geschäftsjahr rote Zahlen. Wie kann in diesem Bereich ein nachhaltiger ...

