SailPoint ganz vorne in KuppingerColes "Leadership Compass" für IDaaS

SailPoint, der Marktführer im Bereich Identitätsmanagement für Unternehmen, wurde kürzlich in KuppingerColes "Leadership Compass: Identity as a Service: Cloud-based Provisioning, Access Governance and Federation" für 2017 als Gesamt-Marktführer benannt. Außer der Nennung als Marktführer in jeder Kategorie des Berichts erzielte SailPoint hervorragende Platzierungen für vier der fünf Bewertungskriterien: Sicherheit, Funktionalität, Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit.

KuppingerCole ist eine internationale und unabhängige Analysefirma mit starkem Schwerpunkt auf Informationssicherheit sowie Identitäts- und Zugriffsmanagement. Die Berichte in KuppingerColes "Leadership Compass" bieten eine umfassende Analyse der Hauptakteure auf dem Markt, die jeweils als "Folger", "Herausforderer" oder "Marktführer" bezeichnet werden. Im "Leadership Compass Report" für IDaaS werden führende Unternehmen in Bezug auf Innovation, Produktfunktionen und Marktpräsenz hinsichtlich ihrer Angebote für Identität als Service bewertet, die auf Funktionen für vollständiges Identitäts- und Zugriffsmanagement und Governance abzielen.

"SailPoint lässt die Konkurrenz bei der steigenden Nachfrage nach Pure-Play-IDaaS-Bereitstellungen sowie nach integrierter Lieferung für hybride Umgebungen hinter sich", sagte Martin Kuppinger, Gründer und Leitender Analyst von KuppingerCole. "Aufgrund des innovativen, unternehmenstauglichen Ansatzes von SailPoint zu cloudbasierter Identitäts-Governance und der Fähigkeit des Unternehmens, seinen Kunden nicht nur cloudgeleitete, sondern auch hybride IT-Umgebungen zu liefern, ist SailPoint führend auf dem Markt für cloudbasierte Bereitstellungen und Lösungen für Zugriffs-Governance."

SailPoints IdentityNowTM ist eine cloudbasierte, offene Identitäts-Plattform, mit der Unternehmen die Identität-Governance ins Zentrum ihrer Sicherheitsstrategie rücken können. Die Lösung liefert integrierte Identitäts-Governance- Kapazitäten wie Benutzer-Provisioning, Zugriffsabfragen, Zugriffszertifikate und Passwortmanagement alles von der Cloud aus bereitgestellt. IdentityNow unterstützt Firmen in der heutigen komplexen IT-Umgebung bei der Lösung von Problemstellungen bei Identitätsfragen und vereinigt die Identitäts-Governance überall in Cloud-, mobilen und Vor-Ort-Umgebungen - alles von der Cloud aus

"SailPoint glaubt schon immer daran, dass Identitäts-Governance ganz gleich, auf welche Weise bereitgestellt die Grundlage sein muss, auf der sämtliche IAM-Komponenten aufbauen. Angesichts der verstärkten Hinwendung der Unternehmen zu SaaS-Identitäts-Governance-Lösungen, um die Zugangskontrolle zu ermöglichen, brauchen die Unternehmen den umfassenden Ansatz, den IdentityNow bietet und mit dessen Hilfe sie Identitäten und sensible Daten überall in ihrem IT-System verwalten können", sagte Dave Hendrix, SVP und GM von IdentityNow.

SailPoint: The Power of Identity™

SailPoint, der Marktführer im Bereich Identitätsmanagement, macht Unternehmenskunden auf der ganzen Welt die "Power of Identity" verfügbar. Die offene Identitätsplattform von SailPoint gibt Unternehmen die Möglichkeit, in neue Märkte einzusteigen, ihre Belegschaft zu verstärken, neue Technologien zu übernehmen, schneller Innovationen zu entwickeln und auf globaler Basis wettbewerbsfähig zu sein. Als Pionier in der Branche und Marktführer im Bereich Identity Governance bietet SailPoint Unternehmen mit komplexen IT-Umgebungen Sicherheit, operative Leistungsfähigkeit und Regelkonformität. SailPoint zählt die größten Unternehmen der Welt in so gut wie jeder Branche zu seinen Kunden: neun der führenden Banken, sieben der führenden Einzelhandelsmarken, sechs der führenden Gesundheitsdienstleister, sechs der führenden Sach- und Unfallversicherungsanbieter und sechs der führenden Pharmaunternehmen.

