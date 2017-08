NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat Eon wegen der zurückerhaltenen Brennelementesteuer von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Das Kursziel hob RBC-Analyst John Musk in einer Studie vom Mittwoch von 8 auf 10,75 Euro an. Die Rückerstattung von rund 2,5 Milliarden Euro durch den Staat habe seine Sicht auf Eon verändert. Die Bilanzstruktur sei nun in Ordnung und biete Potenzial für höhere Investitionen. Er erhöhte zudem seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie für das laufende und die kommenden Jahre. Zudem könnten Anleger auf eine hohe Dividendenrendite setzen./zb/fbr

Datum der Analyse: 23.08.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000ENAG999

AXC0023 2017-08-23/07:10