NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat Uniper nach der jüngsten Kursrally von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Da Uniper aber weiter von den steigenden Strompreisen profitiere, erhöhte RBC-Analyst John Musk in einer Studie vom Mittwoch das Kursziel von 19 auf 21,50 Euro. Der Experte geht davon aus, dass Uniper in der Lage ist, die Dividende in den kommenden Jahren deutlich zu erhöhen. Für 2020 geht er von einer Ausschüttung von 1,35 Euro je Aktie aus - das wären rund doppelt so viel wie für 2017. Da die Aktie aber zuletzt bereits stark gestiegen ist, sei sie trotz der Aussicht auf hohe Ausschüttungen und Übernahmespekulationen angemessen bewertet. Die Aktie legte im bisherigen Jahresverlauf fast 60 Prozent zu und ist damit der größte Gewinner im MDax./zb/fbr

Datum der Analyse: 23.08.2017

