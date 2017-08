Von Jack Nicas and Laura Stevens

NEW YORK (Dow Jones)--Der Einzelhändler Wal-Mart hat sich im Wettbewerb mit Amazon einen Partner aus den Silicon Valley gesucht. Der Konzern tut sich mit Google zusammen und forciert damit seinen Kampf um Kunden im Internet. Es geht ihm dabei vor allem um das Bestellen per Sprachsteuerung.

Im kommenden Monat werde man sich Googles Express anschließen, so Wal-Mart. Auf dem Online-Marktplatz werden dann hunderttausende Wal-Mart-Produkte zu haben sein. Was aber noch wichtiger ist: Wal-Mart-Kunden können dann per Sprachbefehl bestellen. Es ändert sich nichts am Versandweg, denn Wal-Mart wird die über Google Express getätigten Bestellungen abwickeln.

Den Kunden wird ermöglicht, Wal-Mart-Waren aus den Läden des Einzelhändlers über Googles Virtuellen Assistenten zu bestellen, der über Smartphones, die Google-Lautsprecher und demnächst über andere Geräte ansprechbar ist. Wal-Mart kündigte an, Google die Order-Historie der Kunden zur Verfügung zu stellen, damit sie schon einmal bestellte Produkte schnell erneut ordern können.

Der Einkauf per Sprachbefehl ist zwar noch eine Nische, wächst aber deutlich. Analysten gehen davon aus, dass diese Art des Einkaufs immer wichtiger wird. Amazons Virtuelle Assistentin Alexa werde viel für Einkäufe genutzt.

Der Wettbewerb zwischen Wal-Mart und Amazon nimmt an Schärfe zu. Zuletzt kündigte Amazon an, Whole Foods zu übernehmen, um damit im Lebensmittelgeschäft besser mitspielen zu können. Wal-Mart will unterdessen seine Tests von Lebensmittellieferungen in Zusammenarbeit mit dem Fahrdienstvermittler Uber ausweiten. Zudem übernahm Wal-Mart vergangenes Jahr für 3,3 Milliarden Dollar die Shopping-Seite Jet.com.

