FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LHOG XFRA TH0143010Z16 LD + HOUSES PCL FGN BA 1 0.010 EUR

NVAH XFRA TH0143010R16 LAND + HOUSE -NVDR- BA 1 0.010 EUR

CVC1 XFRA PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.340 EUR

MRI XFRA HK0066009694 MTR CORP. LTD 0.027 EUR

CS4 XFRA HK0000056264 CN SOUTH CITY HLGS 0.005 EUR

4QVA XFRA TH0979010R13 SIAMGAS+PETROCH.NVDRS BA1 0.013 EUR

PIG XFRA IE00BGH1M568 PERRIGO CO. PLCEO -,001 0.136 EUR

VCR XFRA CA92340R1064 VERESEN INC. 0.056 EUR

2R8 XFRA CA7677441056 RITCHIE BROTH.AUCTIONEERS 0.145 EUR

QB3 XFRA CA7481932084 QUEBECOR INC. B SUB.VTG 0.037 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.115 EUR

LNR XFRA CA53278L1076 LINAMAR CORP. 0.081 EUR

3I7 XFRA CA4558711038 INDUSTRIAL ALL.INS.+FINL 0.237 EUR

AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.118 EUR

DFA1 XFRA BMG2624N1535 DAIRY FARM INTL DL-,056 0.055 EUR

AMP XFRA AU000000AMP6 AMP LTD. 0.098 EUR

MG3B XFRA BMG5266H1034 KINGSTON FIN.GR.LTD.HD-02 0.003 EUR

I93A XFRA TH1027010R10 INDORAMA VENT.-NVDR- BA 1 0.012 EUR

F03 XFRA US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 0.060 EUR

5GG XFRA GB0043620292 GENTING SG PLC DL -,10 0.009 EUR

SCQA XFRA US8101861065 SCOTTS MIRAC.GRO A DL-,01 0.451 EUR

3PQA XFRA US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25 0.040 EUR

9TX XFRA CA87262K1057 TMX GROUP LTD 0.338 EUR

BB1 XFRA US0684631080 BARRETT BUS. SVCS DL-,01 0.213 EUR

27P XFRA AU000000PGH3 PACT GROUP HLDGS 0.077 EUR

HI4 XFRA US4464131063 HUNTINGTON INGALLS DL-,01 0.510 EUR

QGJ XFRA US29977A1051 EVERCORE PRTNR A DL -,01 0.289 EUR

N9Z1 XFRA AU000000AGL7 AGL ENERGY 0.336 EUR

1XRN XFRA TH6838010R15 STAR PETR.RE.-NVDR-BA6,92 0.012 EUR

ITBA XFRA US45262P1021 IMPERIAL BRANDS PLC ADR/1 0.260 EUR

2PR3 XFRA TH7595010R10 PRUKSA HLGDS -NVDR- BA 1 0.015 EUR

SII XFRA CA9628791027 WHEATON PREC. METALS 0.085 EUR