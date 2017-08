FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RA3A XFRA US7492276099 RAIT FIN.TRUST NEW DL-01 0.043 EUR

2FB XFRA US34964C1062 FORT.BRAND.HOME+SEC.INC. 0.153 EUR

LL6 XFRA ZAE000042164 MTN GROUP LTD. RC-,0001 0.161 EUR

BTKC XFRA ZAE000156550 MONDI LTD 0.193 EUR

P82 XFRA AU000000PIC0 PERPETUAL EQU. INV. 0.017 EUR

NB9 XFRA US6337071046 NATIONAL BK HLDGS A DL-01 0.077 EUR

CDW XFRA US12514G1085 CDW CORP. DL-,01 0.136 EUR

XFRA DE000HSH3Z46 HSH NORDBANK MZ C 6 12/17 0.000 %

WD5 XFRA US98310W1080 WYNDHAM WORLDWIDE DL -,01 0.493 EUR

WHR XFRA US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 0.936 EUR

MMM XFRA US88579Y1010 3M CO. DL-,01 1.000 EUR

MH2 XFRA US8085411069 SCHWEITZER MAUDUIT DL-,10 0.357 EUR

RHJ XFRA US7703231032 ROBERT HALF INTL DL-,001 0.204 EUR

PRU2 XFRA US74435K2042 PRUDENTIAL ADR/2 LS-,05 0.320 EUR

PBW XFRA US7244791007 PITNEY-BOWES INC. DL 1 0.160 EUR

OPE XFRA US68210P1075 OMEGA PROTEIN DL-,01 0.043 EUR

ODP XFRA US6762201068 OFFICE DEPOT INC. DL-,01 0.021 EUR

OII XFRA US6752321025 OCEANEERG INTL INC.DL-,25 0.128 EUR

NUS XFRA US67018T1051 NU SKIN ENTERPRISES A 0.306 EUR

FP3 XFRA US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 0.836 EUR

NEH XFRA US64110W1027 NETEASE INC. ADR/100 0.706 EUR

MNK XFRA US6031581068 MINERALS TECHS DL-,10 0.043 EUR

HSY XFRA US4278661081 HERSHEY CO. DL 1 0.558 EUR

TF3A XFRA US3179231002 FINISH LINE INC. A DL-,01 0.094 EUR

FL4 XFRA US3024451011 FLIR SYS INC. DL-,01 0.128 EUR

EFX XFRA US2944291051 EQUIFAX INC. DL 1,25 0.332 EUR

AKOB XFRA US29081P3038 EMBOTELL. ANDINA ADR B/6 0.165 EUR

DBD XFRA US2536511031 DIEBOLD NIXDORF DL 1,25 0.085 EUR

DST XFRA US2333261079 DST SYS INC. DL-,01 0.153 EUR

BKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.082 EUR

CU3 XFRA US1925761066 COHU INC. DL 1 0.051 EUR

POH3 XFRA US14365C1036 CARNIVAL PLC ADR/1 DL1,66 0.340 EUR

C3E XFRA US1395941057 CAPELLA EDUCATION DL-,01 0.349 EUR

CBT XFRA US1270551013 CABOT CORP. DL 1 0.268 EUR

I93 XFRA TH1027010012 INDORAMA VENT. -FGN- BA 1 0.012 EUR