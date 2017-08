FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AI6M XFRA US0186063014 ALLIANCE HLTH.SVC.DL -,01

9TC XFRA CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57

H4W XFRA BMG507361001 JARDINE MATH. HLDG DL-,25

PNI XFRA AU000000PZC4 PAN ASIA CORP.LTD