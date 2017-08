FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.08.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 24.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.08.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

GTN XFRA SE0000202624 GETINGE AB B FR. SK-,50

FET XFRA KYG3307Z1090 FAR EAST CONS. INTL HD-10

PUN1 XFRA GB00BPXRVT80 PUNCH TAVERNS LS-,009572

WHA XFRA HK0004000045 WHARF (HLDGS) LTD