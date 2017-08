Aufgrund des Zugriffs auf mehr als die doppelte Anzahl an dedizierten Lösungen im Vergleich zu Standard-EDM-Maschinen, sorgen diese für unbegrenzte Möglichkeiten in einer ganzen Reihe qualitätsrelevanter Branchen, einschließlich der elektronischen Bauteilfertigung, der Automobilindustrie und der Medizintechnik. Der in die Lösung integrierte Intelligent Speed Generator ermöglicht Herstellern von Präzisionsteilen sowie von Spritzguss- und Formwerkzeugen eine Steigerung der Schnittleistung ...

