Die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6) hatte sich im gestrigen Handel mit einem Plus von +5,41% an die TecDAX-Spitze gesetzt. Von 7,065 EUR (Schlusskurs 21.08.2017) ging es hinauf bis auf 7,447 EUR. In der Spitze stieg das Papier gestern bis auf 7,48 EUR.

Nachrichten vom Unternehmen gab es keine, aber ein jüngstes Gespräch von Vorstandschef Kim Schindelhauer mit der Vorstandswoche könnte positive Signale an die Börse gegeben haben. ...

