Wie man es macht, macht man es falsch? Wer in Übernahmekämpfen so denkt, hat schon verloren. Es ist wichtiger, einen klaren Kopf zu behalten, als den letzten Euro herausholen zu wollen.

Fast hätten Anleger sich erneut verzockt, bei einem großen Übernahmeversuch in Deutschland. Doch beim hessischen Pharmahersteller Stada glückte die Übernahme durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven am vergangenen Freitag dann doch noch. Die Übernahme Epigenomics, eines deutschen Spezialisten für Bluttests zur Krebsdiagnostik, war Mitte Juli hingegen geplatzt, weil zu wenige Aktionäre mitzogen. Der Kurs rutschte in der Folge rund 50 Prozent ab.

Wäre der Deal auch bei Stada gescheitert, hätten ebenfalls hohe Kursverluste gedroht. Zu Jahresbeginn hatte die Stada-Aktie ...

