Die Aktien von Aurubis und Drillisch werden neu in den Stoxx-600-Index aufgenommen. Dagegen müssen Bilfinger ihren Platz in dem Index räumen. Die Änderungen werden mit Handelsbeginn am 18. September wirksam. Der Indexbetreiber Stoxx teilte insgesamt folgende Änderungen mit:

+ STOXX EUROPE 600 - NEUAUFNAHME - ASR Nederland (Niederlande) - Air France-KLM (Frankreich) - Drillisch (Deutschland) - Spie (Frankreich) - Aurubis (Deutschland) - Berendsen (Großbritannien) + STOXX EUROPE 600 - HERAUSNAHME - Qinetiq (Großbritannien) - Bilfinger (Deutschland) - Domino's Pizza (Großbritannien) - Drax (Großbritannien) - Petrofac (Großbritannien) - Mediaset (Italien)

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,6 zuvor: 56,0 09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 zuvor: 54,9 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,2 zuvor: 53,1 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,7 zuvor: 58,1 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,3 zuvor: 55,4 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,2 zuvor: 56,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 55,4 zuvor: 55,7 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,9 zuvor: 54,7 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,3 16:00 Neubauverkäufe Juli PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone August (Vorabschätzung) PROGNOSE: -1,7 zuvor: -1,7 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion von Anleihen (Volumen offen) 11:00 SE/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2023 im Volumen von 1 Mrd SEK Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2026 im Volumen von 1,5 Mrd SEK 11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2027 im Volumen von 3 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 im Volumen von 2,75 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.448,70 -0,17 Nikkei-225 19.434,18 0,26 Schanghai-Composite 3.286,67 -0,11 DAX 12.229,34 +1,35% DAX-Future 12.249,00 +1,49% XDAX 12.253,30 +1,47% MDAX 24.945,54 +0,99% TecDAX 2.274,71 +1,30% EuroStoxx50 3.455,59 +0,94% Stoxx50 3.054,61 +0,84% Dow-Jones 21.899,89 +0,90% S&P-500-Index 2.452,51 +0,99% Nasdaq-Comp. 6.297,48 +1,36% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,37 -15

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der Erholungsrally am Vortag dürfte es zur Wochenmitte gemächlicher an Europas Börsen zugehen. Vorbörslich zeichnet sich nur eine wenig veränderte Eröffnung ab. Die Börsen profitierten am Dienstag vor allem vom nachgebenden Euro, aber auch neuen Hoffnungen, dass Bewegung in die von Präsident Trump geplanten Steuerreformen in den USA kommen könnte. Der Euro notiert am Morgen mit 1,1760 Dollar wenig verändert und liefert somit keine weitere Schützenhilfe. Akzente könnte im Vormittagsverlauf die Veröffentlichung europäischer Einkaufsmanagerindizes setzen. Übergeordnet schauen die Anleger weiter auf das am Donnerstag beginnende Zentralbankertreffen in Jackson Hole.

Rückblick: Fest - In einer marktbreiten Erholung ging es aufwärts mit den Kursen, auch weil nun wieder vermehrt von anhaltend niedrigen Zinsen ausgegangen wird. Gestützt wurde die Stimmung vom Euro, der seine kräftigen Vortagesgewinne zum Dollar wieder einbüte. Dramatisch abwärts ging es in London mit der Aktie des Kreditverleihers Provident Financial. Der Kurs stürzte in der Spitze um 70 Prozent ab. Anstelle eines Jahresgewinns von rund 60 Millionen Pfund wird nun ein Verlust von 80 bis 120 Millionen Pfund erwartet. Außerdem hat der CEO seinen Hut genommen. Nach dem angekündigten Verkauf der US-Öl- und Gassparte und der Vorlage von Geschäftszahlen inklusive einer Dividendenerhöhung ging es für BHP Billiton um über 2 Prozent nach oben. Rohstoffaktien waren mit einem Indexplus von 1,7 Prozent gemeinsam mit Chemiewerten Tagessieger, auch wegen weiter steigender Eisenerzpreise. Zumtobel gaben um 8,5 Prozent nach. Die Analysten der UBS hatten die Aktien des Beleuchtungsspezialisten wegen skeptischer Zukunftsaussichten zum Verkauf gestellt. Flughafen Wien stiegen um 3,8 Prozent, nachdem das Unternehmen die Prognose angehoben hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Bayer gewannen 2,3 Prozent. Händler verwiesen auf die Bedenken der EU-Kommission wegen der Monsanto-Übernahme. "Der Deal hat seine Tücken, einige Anleger könnten darauf setzen, dass ein Abbruch der Übernahme für Bayer positiv sein könnte", sagte ein Händler. BASF stiegen um 2,2 Prozent. Sie wurden als Dividendentitel wiederentdeckt. Fresenius zogen um 3,1 Prozent an. Fresenius erhöhte in den vergangenen 25 Jahren immer die Dividende. Stada stiegen um weitere 1,9 Prozent auf 76,71 Euro. Damit ließen sie den Übernahmepreis von 66,25 Euro noch weiter hinter sich, obwohl es seit Montag Verkaufsempfehlungen hagelt. Händler sprachen von Deckungskäufen derjenigen, die auf einen Fehlschlag bei der Übernahme gesetzt hatten. Im SDAX gewannen Hapag-Lloyd 4,7 Prozent. Metzler hatte das Kursziel auf 50 von 24,80 Euro mehr als verdoppelt und rät zum Kauf der Aktie. Um 9,3 Prozent nach oben ging es für Technotrans nach der Vorlage guter Geschäftszahlen. Bertrandt verloren nach den jüngsten negativen Analystenkommentaren 6,3 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) +0,2% auf 12.253 Punkte

Keine Reaktion zeigten Aurubis und Drillisch mit der Aufnahme in den Stoxx Europe 600. Auch die Bilfinger-Aktie, die den Index im Gegenzug verlassen muss, reagierte auf die Entscheidung nicht.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole verdrängte weitgehend die zuletzt eher belastenden politischen Themen und erhöhte die Risikofreude bei den Investoren. Vor allem Aktien aus dem Einzelhandels- und Technologiesektor waren gesucht. Der Dow verzeichnete das größte Tagesplus seit rund vier Monaten. Für Macy's ging es 4,6 Prozent hoch. Das Unternehmen hat eine Führungskraft von Ebay angeheuert und plant zudem eine Verschlankung des Vorstands. Unerwartet schwache Geschäftszahlen zum vierten Quartal schickten die Papiere des Kosmetik-Konzerns Coty um 9,4 Prozent nach unten. Für Chevron ging es um 0,5 Prozent nach oben. Der US-Ölkonzern steht angeblich vor einem Führungswechsel. CEO John Watson plane seinen Rückzug, so mit der Angelegenheit vertraute Personen.

US-Anleihen gaben einen Teil ihrer jüngsten Gewinne wieder ab. Die Rendite zehnjähriger Anleihen legte um 3 Basispunkte auf 2,22 Prozent zu.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.20 Uhr EUR/USD 1,1758 -0,0% 1,1764 1,1765 EUR/JPY 128,74 -0,1% 128,91 128,68 EUR/CHF 1,1387 -0,0% 1,1388 1,1370 GBP/EUR 1,0905 +0,0% 1,0900 1,0913 USD/JPY 109,48 -0,1% 109,59 109,39 GBP/USD 1,2823 -0,0% 1,2824 1,2838

Der Dollar erholte sich auf breiter Front. Gegenüber dem Euro holte er die Vortagesabgaben fast vollständig auf. Im späten US-Handel stand der Euro bei 1,1758 Dollar nach einem Tageshoch bei 1,1824 Dollar. Neben Spekulationen rund um das bevorstehende Notenbankertreffen in Jackson Hole wurde die Dollarstärke auch im Zusammenhang mit der zuletzt scheinbaren verbalen Entspannung zwischen den USA und Nordkorea gesehen. Die damit wieder höhere Risikofreude stütze den Dollar auch gegenüber den sogenannten sicheren Häfen Schweizer Franken und Yen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,72 47,83 -0,2% -0,11 -16,3% Brent/ICE 51,72 51,87 -0,3% -0,15 -11,9%

Einen volatilen Handel verzeichneten die Ölpreise, die am Vortag unter Druck gekommen waren. Den Anlegern missfiel, dass die Ölproduktion der Opec im Juli unerwartet zulegte. Nach Bekanntgabe der Vorratsdaten des American Petroleum Insitute (API) im späten Geschäft gaben die Preise etwas nach. Den Daten zufolge sanken die Rohölvorräte, während gerade in der Urlaubssaison besonders beachteten Bestände an Benzin um 1,4 Millionen Barrel zulegten. Der September-Kontrakt für Öl der US-Sorte WTI stieg an seinem letzten Handelstag zum US-Settlement um 0,6 Prozent auf 47,64 Dollar je Barrel. Der nun führende Oktober-Kontrakt verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 47,83 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.285,62 1.284,73 +0,1% +0,89 +11,7% Silber (Spot) 17,01 16,98 +0,1% +0,02 +6,8% Platin (Spot) 976,45 977,00 -0,1% -0,55 +8,1% Kupfer-Future 2,98 2,99 -0,3% -0,01 +18,1%

Der Preis für die Feinunze Gold reduzierte sich zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 1.291 Dollar, auch belastet vom anziehenden Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum verteuert. Er fiel damit zwar auf den tiefsten Stand seit gut einer Woche, blieb allerdings in Reichweite des jüngsten Jahreshochs bei 1.301 Dollar. "Wenn man von den Verlusten am Dienstag absieht, dann bleibt der Goldpreis mit den weiter bestehenden geopolitischen Unsicherheiten und den politischen Entwicklungen in Washington gesucht", sagte eun Analyst.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

POLITIK DEUTSCHLAND

Einen Monat vor der Bundestagswahl weiß fast die Hälfte der Wähler einer Umfrage zufolge noch nicht, für wen sie am 24. September stimmen will. Wie aus der Allensbach-Umfrage für die FAZ hervorgeht, sind 46 Prozent noch unentschlossen. So hoch sei der Anteil der Unentschiedenen in den vergangenen 20 Jahren so kurz vor der Wahl noch nie gewesen. In der Sonntagsfrage liegt die Union gegenüber dem Juli unverändert bei 39,5 Prozent. Die SPD verliert einen halben Punkt auf 24,5 Prozent. Die FDP würde mit 10 Prozent drittstärkste Kraft vor der Linkspartei mit 8 Prozent und den Grünen mit 7,5 Prozent.

BHP BILLITON

geht einen weiteren Schritt auf die Investoren zu und besetzt zwei freie Plätze im Board mit erfahrenen Managern. Zuvor hatte BHP angekündigt, aus dem schwierigen Schieferölgeschäft auszusteigen, nachdem der aktivistische Investor Elliott monatelang dafür geworben hatte. Vor diesem Hintergrund wurden auch Rufe anderer Investoren laut, das Board stärker mit Direktoren zu besetzen, die Branchenerfahrung vorweisen können.

SALESFORCE

hat den Ausblick für das laufende Jahr nach einem kräftigen Wachstum im zweiten Geschäftsquartal erneut angehoben. Letztlich nehme das Management die Erwartungen an die Marge aber zurück, kommentierten die Analysten von Mizuho Securities. Denn der Konzern erhöhte den Ausblick für den Umsatz stärker als den für das Ergebnis je Aktie. Im abgelaufenen Quartal kletterte der Umsatz um 26 Prozent auf 2,56 Milliarden Dollar. Wegen höherer Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie Marketing stiegen jedoch auch die operativen Kosten deutlich. Der Nettogewinn sackte auf 17,7 Millionen von 230 Millionen Dollar ab. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag knapp über der Konsensschätzung.

