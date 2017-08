Steckborn - Die Versandapotheke Zur Rose ist im ersten Halbjahr 2017 weiter gewachsen. Vor allem bei der deutschen Tochtergesellschaft Doc Morris stiegen die Umsätze deutlich an, wie das seit Juli an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen am Mittwoch bekannt gab. Aufgrund höherer Marketingausgaben und Kosten im Zusammenhang mit dem Börsengang resultierten unter dem Strich allerdings rote Zahlen.

Der Nettoumsatz legte im ersten Halbjahr um 7,2% auf 465,8 Mio CHF zu. In Deutschland erhöhten sich dabei die Erträge um knapp 13% auf 226,4 Mio CHF. Das Tochterunternehmen Doc Morris habe dabei insbesondere von einer gestiegener Nachfrage im Versandgeschäft mit rezeptfreien Arzneimitteln profitiert, ...

