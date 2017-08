Luzern - Die Milchverarbeiterin Emmi hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2017 weniger umgesetzt und verdient als vom Markt erwartet. Für das Gesamtjahr passt der Konzern ausserdem die Umsatzprognose etwas nach unten an, belässt aber die Gewinnprognose unverändert.

Der Umsatz erreichte in der Periode von Januar bis Juni 1,60 Mrd CHF, was einem ganz leichten Plus von 0,4% entspricht. Organisch, das heisst bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte, ging der Umsatz um 1,3% zurück. Hauptgründe dafür sind rückläufige Detailhandelsumsätze in der Schweiz, tiefere Käseexporte und Einbussen beim Dessertgeschäft von A-27, wie Emmi am Mittwoch mitteilte. Letzteres sei auch eine Folge des Brexit-bedingten schwachen Pfunds.

Das Betriebsergebnis auf Stufe EBIT sank um 2,2% auf 90,4 Mio CHF, was eine Margenverschlechterung um 10 Basispunkte auf 5,7% ergibt. Der ...

