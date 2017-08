Giftige Schlangen verletzen pro Jahr mehr als 2,5 Millionen Menschen im Jahr, 100.000 Opfer sterben. Besonders fatal: Es gibt kaum noch wirksames Gegengift. Die Weltgesundheitsorganisation will jetzt Abhilfe schaffen.

Ein schriller Schrei - und innerhalb von Minuten ringt Schlangenexperte David Williams mit Atemnot. Ein giftiger Taipan hat zugebissen. "Beeilt euch, Leute", beschwört er seine Kollegen noch, ehe er ins Koma fällt.

Die Giftschlange hatte Williams, den Leiter der australischen Schlangengiftforschung, im Jahr 2007 erwischt, vor laufenden Kameras eines Fernsehteams. Eine 1500 Euro teure Spritze mit Gegengift rettet ihm das Leben. "Wenn ich die nicht bekommen hätte, würdet ihr jetzt nicht mit mir reden, sondern meine Grabrede vorbereiten", sagt er nach dem Aufwachen.

Williams hatte Glück, dass die Dosis Gegengift in der Klinik seines Schlangenprojekts in Papua-Neuguinea zur Hand war. Für weltweit mehr als 100.000 Menschen pro Jahr endet ein Schlangenbiss dagegen tödlich. Das Fatale: Weltweit fehlt es an Antiserum.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf hat mittlerweile Alarm geschlagen, und Williams hilft ihr mit seiner Expertise, die Produktion von sicheren Gegengiften anzukurbeln. "In vielen Ländern gibt es keine eigene Qualitätsprüfung für Medikamente", sagt Micha Nübling, Leiter der zuständigen WHO-Abteilung. So wurden manche Märkte über Jahre mit kaum wirksamen Gegengiftmedikamenten aus Asien überschwemmt.

Da die nicht halfen, wurden viele Menschen skeptisch und gingen zu dubiosen Heilern. So ging der Markt kaputt. Der einzige Hersteller eines wirksamen Produkts, die französische Firma Sanofi, stellte die Produktion 2014 ein. "Insbesondere in Afrika südlich der Sahara gibt es große Engpässe", ...

