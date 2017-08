Der EUR Primärmarkt nimmt an Fahrt auf. Die gestern von LafargeHolcim emittierte EUR 750 Mio. Anleihe (12J Laufzeit) konnte nach einer anfänglichen Preisindikation von MS +100-105 BP, die bis zum finalen Pricing auf MS+85-90 BP revidiert wurde, schließlich bei MS+85 BP gepreist werden. Das dänische Facility Unternehmen ISS Global kündigte für heute die Emission eines EUR 500 Mio. Bonds mit einer Laufzeit von 10 Jahren an. Aegon N.V. kündigt eine geplante 1-jährige Senioremission im Volumen von EUR 500 Mio. an. Die erwarteten Ratings sind A3/A-/BBB+. Mit der französischen Unedic kündigt auch ein Emittent aus dem Agency Sektor eine Emission an (geplanter Tap auf die EUR 1,75 Mrd. 1,5 % Apr 2023 Emission). Die WL Bank emittierte gestern den angekündigten EUR 500...

