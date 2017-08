Schwerin (ots) - Die Niedrigzinspolitik der EZB hält an und Kreditnehmer profitieren:



- In vergangenen 5 Jahren konstanter Rückgang der Durchschnittszinsen für Konsumentenkredite mit 1 bis 5 Jahren Laufzeit zu verzeichnen



- Zusammengefasster Marktanteil von Krediten zur Ratenkredit- und Dispo Ablösung von 2012 bis 2014 deutlich gestiegen; seitdem nicht mehr



- Marktanteil von Ratenkredit Ablösung nach 2014, trotz anhaltender



Zinssenkung und konstanter Anzahl jährlich vergebener Ratenkredite, immer weniger gewachsen



Zu diesen Ergebnissen führte die Auswertung der Kreditmarkt-Daten von Bundesbank, SCHUFA und Bankenfachverband durch das Vergleichs-Portal Umschuldung.net.



Die Bundesbank MFI-Zinsstatistik erfasst die von Banken erhobenen Durchschnittszinsen. Der SCHUFA Kreditkompass liefert Kreditmarkt-Eckdaten, wie die Gesamtanzahl vergebener Ratenkredite. Die GFK Marktstudie Konsum- und KFZ-Finanzierung des Bankenfachverbands gibt Einblicke in die Konsumfinanzierung, u.a. hinsichtlich der Aufteilung der Ratenkreditabschlüsse nach Verwendungszwecken.



Die jährlichen Durchschnittszinsen für Konsumentenkredite mit mittlerer Laufzeit sind seit 2013 von 5,35% eff. auf 4,38% eff. gesunken. Der zusammengerechnete Marktanteil der Kredite zur Ratenkredit- und Dispo Ablösung stieg zwischen 2012 und 2014 von 4% auf 26%. Ein weiterer Anstieg blieb aus. Der Anteil der Kredite zur Ratenkredit Ablösung stieg zwischen 2012 und 2014 von 2% auf 10%, seither war das Wachstum jedoch gebremst. 2016 betrug der Anteil 13%. Die Anzahl jährlich vergebener Ratenkredite blieb zwischen 2012 und 2016 mit Werten zwischen etwa 7,4 und 7,7 Mio stabil.



Auf dieser Datenbasis hat Umschuldung.net exemplarisch die Kostenersparnis der Ratenkredit Ablösung sowie den Kostenvorteil des Ratenkredits gegenüber der Dispo Dauernutzung berechnet.



Vollständige Statistik und Infografik: https://www.umschuldung.net/statistiken/0117/



Über Umschuldung.net:



https://www.umschuldung.net ist ein unabhängiges Infoportal zur Umschuldung von Ratenkrediten, Kfz-Finanzierungen, Baufinanzierungen und Dispokrediten. Mit tagesaktuellen Zinsvergleichen, Checklisten und Infografiken unterstützt Umschuldung.net seit 2009 Kreditnehmer von der Berechnung des Sparpotentials über die Vorbereitung der Umschuldung bis zum Abschluss.



OTS: Christian & Erik Müller GbR newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117303 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117303.rss2



Pressekontakt: Erik Müller Gesellschafter presse@umschuldung.net



Christian & Erik Müller GbR Klöresgang 1 19053 Schwerin