Highlights

- E3 Metals schließt eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung ab: - Vollständig gezeichnete Finanzierung mit Bruttoerlös von 903.200 $ - 738.666 Flow-Through-Stammaktien (die Flow-Through-Aktien) zu einem Preis von 0,60 $ pro Flow-Through-Aktie - 920.000 Non-Flow-Through-Stammaktien (die Stammaktien) zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie

Vancouver, BC - 21. August 2017 - E3 METALS CORP. (TSX-V: ETMC, FWB: OU7A) (das Unternehmen oder E3 Metals) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine vollständig gezeichnete Privatplatzierung abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 903.200 $ erzielt hat. Die Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (das Angebot) bestand aus (a) 920.000 Non-Flow-Through-Stammaktien (die Stammaktien) zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie und (b) 738.666 Flow-Through-Stammaktien (die Flow-Through-Aktien) zu einem Preis von 0,60 $ pro Flow-Through-Aktie.

Chris Doornbos, President und CEO des Unternehmens, sagte: Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser überzeichneten Privatplatzierung von Stammaktien und heißen unsere neuen Aktionäre im Unternehmen willkommen. Einschließlich des aktuellen Angebots hat das Unternehmen in den letzten 6 Monaten rund 1.760.000 $ eingenommen und verfügt nach Abschluss des Angebots über lediglich 15.404.6897 ausgegebene und ausstehende Aktien. Dank dem Abschluss dieser Finanzierung werden wir die Erschließung unseres Lithiumprojekts in Alberta (das Projekt) schneller vorantreiben können. Der Erlös aus der Ausgabe der Flow-Through-Aktien wird direkt für die Finanzierung der Lithiumprobenahmen, die zur Schätzung einer möglichen NI 43-101-konformen Ressource führen könnten, sowie von metallurgischen Untersuchungen zur Lithiumgewinnung verwendet werden. Wir freuen uns insbesondere, dass wir versierte und eigenkapitalstarke Anleger gewinnen konnten, die aufgrund des Potenzials unseres Projekts und zum Teil des potenziellen Hebels auf die Marktkapitalisierung investiert haben. Wir freuen uns darauf, unsere Investoren über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu halten.

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Flow-Through-Aktien wird zur Finanzierung qualifizierter Canadian Exploration Expenses in den Konzessionsgebieten des Unternehmens verwendet, bei welchen es sich um Flow-Through-Aufwendungen für den Bergbau (gemäß der Definition des Begriffs im Income Tax Act (Canada)) in Gesamthöhe des gesamten Bruttoerlöses aus der Ausgabe der Flow-Through-Aktien (der Mittelbindungsbetrag) handelt. Sie werden im Einklang mit Absatz 66(12.6) in Verbindung mit Absatz 66(12.66) des Income Tax Act (Kanada) im Umfang des Mittelbindungsbetrages spätestens bis zum 31. Dezember 2017 im Sinne der Zeichner ausgegeben werden.

Sämtliche im Zuge des Angebots begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltedauer ab dem Ausgabedatum gebunden. In Verbindung mit dem Angebot hat das Unternehmen im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSX Venture Exchange Vermittlungsprovisionen (Finders Fees) in Höhe von 51.254 $ gezahlt und an bestimmte Vermittler 131.866 nicht übertragbare Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants) begeben. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots - unter Vorbehalt einer Beschleunigungsklausel, die in der Pressemeldung des Unternehmens vom 18. Juli 2017 genauer beschrieben ist - zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,50 $.

Mike OHara, ein Director des Unternehmens, zeichnete im Rahmen des Angebots 10.000 Flow-Through-Aktien. Der Erwerb der Aktien durch Herrn OHara stellt eine Transaktion mit einer nahestehenden Person gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar. Da der Wert des gezeichneten Betrags weniger als 25 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens entspricht, ist das Unternehmen von den formellen Anforderungen betreffend die Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS,

Chris Doornbos, P.Geo President & CEO KONTAKTINFORMATIONEN 205 - 227 10th St NW Calgary, AB T2N 1V5 +1 (877) 319-7634 admin@e3metalscorp.com www.e3metalscorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

