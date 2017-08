Der britische Werbekonzern WPP (ISIN: JE00B8KF9B49) hebt die Zwischendividende um 16,1 Prozent auf 22,70 Pence (ca. 0,25 Euro) je Aktie an. Im Vorjahr wurden 19,55 Pence ausgeschüttet. WPP zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Die Ausschüttungsquote liegt bei 50 Prozent. Die Zwischendividende wird am 6. November 2017 bezahlt (Record day: 6. Oktober 2017). Im letzten ...

