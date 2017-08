FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor konjunkturellen und geldpolitischen Signalen aus der Eurozone haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte nicht allzu weit aus der Deckung gewagt. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,16 Prozent auf 12 248,58 Punkte, nachdem er am Vortag um 1,35 Prozent gestiegen war.

Für den MDax , der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen abdeckt, ging es am Mittwochmorgen um 0,09 Prozent auf 24 968,07 Punkte aufwärts. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,27 Prozent auf 2280,90 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,09 Prozent./edh/das

