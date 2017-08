Von Ryan Knutson

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Telekommunikationskonzern Verizon führt eine Preiserhöhung durch. Einige Monate nachdem der Mobilfunkanbieter ein grenzenloses Datenvolumen für seine Kunden eingeführt hat, limitiert er nun die Videoqualität für alle Kunden.

Die Technik zum Drosseln von Videos, die auch die Rivalen von Verizon nutzen, ist Teil der neuen Datenpläne, die praktisch den Preis für die aktuellen Angebote zum unbegrenzten Surfen erhöhen. Verizon kündigte an, die Videoqualität sowohl für jene Kunden zu limitieren, die eine unbegrenzte Datennutzung gebucht haben, als auch für jene Nutzer, deren Verträge ein festes Datenvolumen vorsehen.

Ab Mittwoch können Kunden ein unbegrenztes Datenvolumen ab 75 Dollar im Monat in Anspruch nehmen, bei dem Videos allerdings nicht in HD-Qualität gestreamt werden. Inklusive HD-Videos sind ab 85 Dollar zu bezahlen.

Die neuen Angebote zeigen, dass es den Mobilfunkanbietern nicht leicht fällt, Geld mit der steigenden Nutzung von Datenvolumina zu verdienen. Jahrelang wurden hauptsächlich Verträge angeboten, bei denen der Kunde pro verbrauchtem Gigabyte bezahlt. Letztlich ist für die Kunden aber schwer zu erkennen, was denn genau ein Gigabyte ausmacht, so dass viele zu Flatrates gewechselt haben.

Verizon führte eine Flatrate im Februar zum Preis von 80 Dollar inklusive HD-Videos ein. Die Rivalen T-Mobile und Sprint hatten mit unbegrenzten Angeboten versucht, Verizon-Kunden abzuwerben, allerdings nur mit einer niedrigeren Videoqualität.

Analyst Walt Piecyk von BTIG sagte, die neuen Angebote würfen Fragen über Verizons Netzwerk auf. "Ist Verizons Preiserhöhung ein Zeichen für eine schwindende Netzkapazität oder ein Weg zu mehr Wachstum?" schrieb der Analyst. Auch T-Mobile US habe jüngst die Preise leicht erhöht. Zusammengenommen könne das signalisieren, dass es in der Mobilfunkbranche doch nicht so wettbewerbsintensiv zugeht wie die Leute denken.

