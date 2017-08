Werbung

DZ BANK - DAX: Wichtige Unterstützung befeuert Neuengagements

Nach drei schwachen Handelstagen übernahmen gestern erneut die "Bullen" das Ruder am deutschen Aktienmarkt. Der Index konnte damit seine Chance nutzen und im Bereich der Unterstützungszone um 11.940 Punkte einen erneuten Versuch starten, den seit Ende Juni laufenden mittelfristigen Abwärtstrend zu beenden. Insgesamt gelang jedoch noch kein charttechnischer Befreiungsschlag. So begrenzt unverändert das letzte Reaktionshoch im laufenden mittelfristigen Abwärtstrend um 12.320 Punkte die weiter gehende Kursfantasie. Erst wenn ein nachhaltiger Durchbruch über diese Marke gelingt und damit auch die obere Begrenzung des abwärts gerichteten Trendkanals durchbrochen wird, ist mit einem erneuten Kursimpuls in Richtung des Allzeithochs um 12.950 Punkte zu rechnen.

