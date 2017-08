Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BayernLB: Euro-Intervention für Draghi in Lindau einfacher

Die BayernLB weist darauf hin, dass EZB-Präsident Mario Draghi die am Mittwoch um 9.00 Uhr in Lindau beginnende Rede dazu nutzen könnte, der Aufwertung des Euro einen Dämpfer zu versetzen. "Sollte Draghi sich dazu entschließen, dem Euro mit verbalen Interventionen einen Dämpfer zu verpassen, wäre dieser Anlass das für ihn einfachere Setting als vor versammelter Zentralbanker-Runde in Jackson Hole", schreibt Devisenanalyst Wolfgang Kiener in einem Kommentar.

CoBa: Warnschuss von Draghi könnte Euro-Höhenflug stoppen

Die Commerzbank (Coba) erwartet in den kommenden Tagen wenig neue Informationen zur künftigen Geldpolitik der EZB. Weder auf seiner Eröffnungsrede bei der Lindauer Tagung der Wirtschaftswissenschaften noch in Jackson Hole dürfte EZB-Präsident Mario Draghi wesentliche Neuigkeiten verkünden. Er habe auch gar keinen Grund, schon am Freitag vorzupreschen, denn die endgültige Entscheidung zur geldpolitischen Lockerung solle ohnehin erst im Herbst getroffen werden, erwartet Analystin Antje Praefcke.

Fast die Hälfte der Wähler laut Umfrage noch unentschlossen

Einen Monat vor der Bundestagswahl weiß fast die Hälfte der Wähler einer Umfrage zufolge noch nicht, für wen sie am 24. September stimmen will. Wie aus der Allensbach-Umfrage für die Frankfurter Allgemeine Zeitung hervorgeht, sind 46 Prozent noch unentschlossen. So hoch sei der Anteil der Unentschiedenen in den vergangenen 20 Jahren so kurz vor der Wahl noch nie gewesen.

Terrorzelle in Spanien plante Anschläge auf Sehenswürdigkeiten

Spanien ist offenbar einem noch viel schwereren Anschlag entgangen: Einer der vier festgenommenen Überlebenden der mutmaßlichen Terrorzelle, Mohamed Houli Chemlal, gestand nach Justizangaben vor einem Richter, gemeinsam mit Komplizen große Anschläge auf wichtige Sehenswürdigkeiten in Barcelona geplant zu haben. Die vier Überlebenden waren erstmals einem Richter vorgeführt worden, einer von ihnen kam zunächst unter Auflagen frei.

Vierer-Gespräch im Normandie-Format über Ukraine-Konflikt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron haben mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko über den Ukraine-Konflikt beraten. Bei dem Vierer-Telefonat hätten die Staats- und Regierungschefs ihre Unterstützung für eine Waffenruhe zu Schuljahresbeginn zum Ausdruck gebracht, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.

Deutscher Botschafter besucht Yücel und Steudtner in Haft

Der deutsche Botschafter in der Türkei hat am Dienstag die beiden dort inhaftierten Deutschen, Peter Steudtner und Deniz Yücel, im Gefängnis besucht. Martin Erdmann habe im Gefängnis Silivri westlich von Istanbul jeweils über eine Stunde mit Yücel und Steudtner sprechen können, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Es war das erste Mal seit Steudtners Festnahme Anfang Juli, dass ein deutscher Botschaftsvertreter Zugang zu ihm erhielt.

Türkischer Präsident will keinen "kurdischen Staat" in Syrien zulassen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will unter keinen Umständen einen "kurdischen Staat" in Nordsyrien zulassen. "Wir erlauben nicht und werden niemals erlauben, dass die PYD und YPG einen so genannten Staat in Nordsyrien errichten", sagte Erdogan in Ankara. Er warf der kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD) und ihrem militärischen Arm, den Volksverteidigungseinheiten (YPG), vor, einen "Terrorkorridor bis zum Mittelmeer" schaffen zu wollen.

Südkorea blockt Trumps Wunsch nach Neuverhandlung von Handelsabkommen ab

Die von US-Präsident Donald Trump gewünschte Neuverhandlung des bilateralen Handelsabkommens mit Südkorea ist in weite Ferne gerückt. Vorgespräche über die Aufnahme von Verhandlungen seien ergebnislos verlaufen, sagte der südkoreanische Handelsminister Kim Hyun Chong am Dienstag in Seoul. Nicht einmal ein weiterer Gesprächstermin sei vereinbart worden.

Tillerson würdigt jüngste "Zurückhaltung" Nordkoreas

Im Atomstreit mit Nordkorea hat US-Außenminister Rex Tillerson die jüngste "Zurückhaltung" Pjöngjangs gewürdigt. Er sei froh zu sehen, dass Nordkorea "ein gewisses Maß an Zurückhaltung" geübt habe, welches es so zuletzt nicht gegeben habe, sagte Tillerson am Dienstag vor Journalisten in Washington. Er verwies darauf, dass Pjöngjang seit der Verhängung neuer UN-Sanktionen keine Atom- oder Raketentests vorgenommen habe.

Nordkorea will Raketenproduktion offenbar ausweiten

Die nordkoreanische Führung will ihre Raketenproduktion offenbar ausweiten. Machthaber Kim Jong Un habe angeordnet, mehr Raketentriebwerke und Sprengköpfe für Interkontinentalraketen herzustellen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Fotos in nordkoreanischen Medien zeigten Kim bei einem Besuch in einem staatlichen Forschungsinstitut für Rüstung.

Norwegen Juni Arbeitslosenquote bereinigt 4,3%

Norwegen Juni Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 4,3%

Norwegen Mai Arbeitslosenquote bereinigt war 4,3%

Singapur Verbraucherpreise Juli +0,6% gg Vj (PROG: +0,8%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Juli +1,6% (Juni: +1,5%) gg Vj

Malaysia Verbraucherpreise Juli +3,2% (PROG: +3,4%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Juli -0,1% gg Vormonat

