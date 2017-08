Der Wahlkämpf in den USA ist längst vorbei, nur nicht für Donald Trump. Er kommt politisch nicht vom Fleck und spricht lieber zu seinen Fans - wie nun in Arizona. Dabei droht er, seine eigene Regierung zu blockieren.

Es ist nur 25 Stunden her, dass Trump eine beachtliche Rede an die Nation hielt, in den Mantel präsidialer Würde gehüllt, in deren Verlauf er fast 30 Minuten konsistent einem Gedanken folgte. Zwischen Fort Myer, Virginia und Phoenix, Arizona, liegen indes nicht nur 3182 Kilometer, sondern eine ganze Welt. Hier der Präsident. Dort der Wahlkämpfer. In der Nacht zum Mittwoch gibt Trump dem Affen in Phoenix Zucker. Einmal mehr, und nicht zu knapp.

Dies war kein präsidialer Auftritt "im Wahlkampfstil", Trump ist bereits im Wahlkampf, hat ihn eigentlich nie beendet. In der Halle von Phoenix kann er der Rockstar sein ohne all die Lästigkeiten und Bürden des Amtes. Trump blendet die Rolle des Präsidenten einfach aus. Er badet im Applaus, schließt er sich an die Basisstation an, saugt Energie aus den Sprechchören. Einmal gegenseitiges Aufladen, bitte.

Trump tritt bei solchen Kundgebungen auf wie jemand, den sie in den USA "third party candidate" nennen. Ein Unabhängiger, ein Kandidat ohne Partei. Das ist einerseits kurios, angesichts der republikanischen Partei, auf deren gebeugtem Rücken er ins Weiße Haus kam. Andererseits setzt Trump systematisch genau das fort, was er 2016 begonnen hat. Er gibt den Volkstribun, den Außenseiter, den ungehobelt populistischen "Endlich-sagt's-mal-Jemand". Die Leute lieben es. Als hätte der Präsident in Washington mit diesem eifernden Mann dort vorne nichts zu tun.

Trump beginnt zurückhaltend, noch ahnt man den Präsidenten. Seine "Bewegung sei eine Bewegung der Liebe" sei das alles, er habe ja erst am Vortag zur Einheit aufgerufen - und alles hätte so friedlich weitergehen können. Aber dafür war Trump nicht gekommen, er streift das rasch ab. Es beginnt ein erstaunlicher Freiflug durch die Fakten.

Minutenlang wiederholt ...

