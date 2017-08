Medienmitteilung

Zürich, 23. August 2017



CREALOGIX als stärkstes Digital-Financial-Advisory-Unternehmen ausgezeichnet

Wealth and Finance International verlieh CREALOGIX den Award zum besten Fintech für die Lösung «Digital Financial Advisory». Sie unterstützt den Berater umfassend in der Kundenbetreuung vor und während Kundengesprächen. Die Lösung ist auf eine durchgehende hybride Beratung ausgelegt, welche durch die nahtlose Integration in das Digital-Banking-Portal von CREALOGIX ermöglicht wird. Die MiFID II-konforme Lösung antworte laut dem Fachgremium optimal auf die gestiegenen Anforderungen im Private und Retail Banking.

Die CREALOGIX Beratungslösung «Digital Financial Advisory» hebt die persönliche und digitale Kundenbeziehung auf ein neues Level. «Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten, sich über Anlagemöglichkeiten und -produkte zu informieren, verändert sich die Interaktion zwischen Kunde und Berater stetig. Banken reagieren mit unserer Digital Financial Advisory darauf, indem sie ihren Beratern neue digitale Hilfsmittel zur effizienten und zielgerichteten Durchführung von Kundengesprächen zur Verfügung stellen. Dem Kunden eröffnen sie damit gleichzeitig die Möglichkeit, sich selbst aktiv in den Beratungsprozess einzubringen», sagt Marc Stähli, Head of Sales und CMO von CREALOGIX. «Unsere Lösung unterstützt Finanzinstitute, ihre Kapazitäten für Beratung und Vermögensverwaltung noch stärker auszuschöpfen. Der gesamte Beratungsprozess, die angebotenen Services und die zu leistenden Aufwände werden damit optimal an die jeweilige Kundengruppe und deren Bedürfnisse angepasst. Die Reaktionsgeschwindigkeit wird erhöht, da Portfolios online überwacht und Hinweis- und Alarmfunktionen eingerichtet werden können. Zudem sparen Banken Ressourcen bei der Umsetzung regulatorischer Vorgaben wie MiFID II, da diese in den Workflows der Software bereits hinterlegt sind», so Marc Stähli weiter. Die Expertenjury des Fachmagazins Wealth and Finance International war von den vielfältigen Einsatzgebieten der Lösung überzeugt. Sie zeichnete CREALOGIX mit dem Fintech-Award als bestes Digital-Financial-Advisory-Unternehmen aus.

Bildunterschrift: Die Beratungslösung «Digital Financial Advisory» von CREALOGIX unterstützt Kundenbetreuer umfassend in der persönlichen und digitalen Kundenberatung.

Über CREALOGIX

Die (CREALOGIX Gruppe: http://crealogix.com/) ist ein unabhängiges Schweizer Softwarehaus und gehört als Fintech Top 100 Unternehmen zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die digitale Bank von morgen. Mit den Lösungen von CREALOGIX antworten Banken auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der Digitalisierung, um sich dadurch in einem extrem anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten und ihren Mitbewerbern stets einen Schritt voraus zu sein. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit über 400 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle der CREALOGIX Gruppe entziehen. CREALOGIX kann daher keine Zusicherungen machen bezüglich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren Auswirkung auf die finanziellen Verhältnisse der CREALOGIX Gruppe oder den Markt, in dem Aktien und anderen Wertschriften der CREALOGIX Gruppe gehandelt werden.

Medienkontakt

CREALOGIX AG

Jasmin Epp

Corporate Communications Officer

(jasmin.epp@crealogix.com: mailto:jasmin.epp@crealogix.com)

(linkedin.com/in/eppjasmin/: https://www.linkedin.com/in/eppjasmin/)

Tel. +41 58 404 86 52