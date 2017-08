Die Kauflust der Anleger am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch in Grenzen gehalten. Der Dax lag zum Handelsstart 0,2 Prozent höher bei 12.253 Punkten. Am Dienstag hatte der Leitindex nach drei Verlusttagen in Folge noch 1,4 Prozent zugelegt. Wegen des anstehenden Notenbanker-Gipfels in Jackson Hole herrsche Zurückhaltung, sagten Börsianer.

Den vollständigen Artikel lesen ...