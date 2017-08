München (ots) -



Familie spart durch Tarifwechsel bis zu 3.680 Euro bzw. den Verdienst von 28 Arbeitstagen Single arbeitet bis zu 25 Tage für Versicherungen und Co., in günstigen Tarifen nur zehn



Um die Jahresrechnung für Versicherungen, Energie, Telekommunikation und Banking zu begleichen, muss der Hauptverdiener einer vierköpfigen Familie mehr als zwei Monate (50 Arbeitstage) arbeiten. Ein Single benötigt für diese Ausgaben bis zu 25 Arbeitstage.*)



Versicherungsbeiträge und Energiekosten sind große Posten im privaten Finanzhaushalt



In einer Familie fallen für Versicherungen (Privathaftpflicht, Risikoleben, Kfz, Schutzbrief sowie Hausrat und Wohngebäude mit Elementarabdeckung) bis zu 2.718 Euro jährlich an. Das entspricht dem Verdienst von 21 Arbeitstagen. Für die Strom- und Gasrechnung über 2.909 Euro sind sogar 22 Tage fällig. Die Ausgaben für Mobilfunk, Internet und Telefon summieren sich jährlich auf bis zu 829 Euro bzw. sechs Arbeitstage, für Banking kommen nochmal bis zu 102 Euro bzw. ein Arbeitstag dazu.



Einpersonenhaushalte zahlen für Privathaftpflicht, Kfz-Versicherung, Schutzbrief und Hausrat mit Elementarschutz bis zu 1.224 Euro. Das entspricht etwa neun Arbeitstagen. Hinzu kommen bis zu 1.100 Euro bzw. acht Tage für Strom und Gas. Für Telekommunikation zahlen auch Singles bis zu 829 Euro p. a. und arbeiten dafür sechs Tage. Banking schlägt mit 102 Euro oder einem Arbeitstag zu Buche.



Verbraucher sparen durch Tarifwechsel über die Hälfte der jährlichen Kosten



Wechselt eine Familie in den jeweils günstigsten Tarif, reduzieren sich die jährlichen Gesamtausgaben auf 2.878 Euro - eine Ersparnis von 3.680 Euro. Die Arbeitszeit, die der Hauptverdiener einer Familie aufwenden muss, sinkt von 50 auf 22 Tage.



Auch ein Single kann seine jährlichen Ausgaben durch Tarifwechsel mehr als halbieren. Mit der Wahl des jeweils günstigsten Anbieters spart er jedes Jahr bis zu 1.959 Euro und zahlt insgesamt nur noch 1.296 Euro. Zehn statt 25 Arbeitstage reichen aus, um alle Ausgaben für Versicherungen, Energie, Telekommunikation und Banking zu decken.



*)Die Beispiele basieren auf Berechnungen anhand von Durchschnittsprofilen. Der Ermittlung der notwendigen Arbeitszeit wurde ein Arbeitstag von acht Stunden und der laut Statistischem Bundesamt (http://ots.de/gxDk8) durchschnittliche Nettostundenlohn in Deutschland 2016 von 16,35 Euro zugrunde gelegt. Informationen zur Methodik und Übersichtstabellen unter: http://ots.de/IKAvJ.



