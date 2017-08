Die Aktie des Faserherstellers Lenzing hat am Mittwochmorgen an der Wiener Börse auf die Vorlage von Geschäftszahlen mit einem deutlichen Plus von 9,3 Prozent auf 158,5 Euro reagiert. Der Gesamtmarkt repräsentiert durch den ATX zeigte sich kurz nach Handelsstart mit plus 0,49 Prozent klar moderater positiv.Lenzing ...

Den vollständigen Artikel lesen ...