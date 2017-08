BERLIN (Dow Jones)--Die SPD schließt sich dem harten Anti-Türkei-Kurs der CDU an. In einem auf Spiegel Online veröffentlichten Beitrag fordern Justizminister Heiko Maas und Außenminister Sigmar Gabriel nun auch eine schärfere Überwachung in den vom türkischen Staat in Deutschland unterhaltenen Moscheen und Gemeinden. "Mit der Radikalisierung der Politik Recep Tayyip Erdogans hat auch hier in Deutschland ein Kurswechsel stattgefunden", beklagen die beiden SPD-Politiker.

AKP-nahe und nationalistische Organisationen hätten den Kurs der Religionsgemeinschaften hierzulande verändert, schreiben Gabriel und Maas. Es seien unübersichtliche Strukturen und Netzwerke entstanden. "Wir sehen das mit großer Sorge, denn diese Organisationen verfügen bereits heute über starke Mobilisierungskraft, in denen die Stimme Andersdenkender zunehmend an Gewicht verliert."

Die deutsche Regierung müsse "genau hinsehen, ob und wie der türkische Staat in Deutschland Strukturen aufbaut, die das Ziel haben, die Gegner der türkischen Regierungspartei AKP auch in Deutschland zu verfolgen", fordern die beiden Minister. Zudem müsse genau geprüft werden, wohin deutsche Fördergelder flössen.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2017 03:11 ET (07:11 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.