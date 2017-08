Bonn - Angesichts schwächer als erwartet ausgefallener Konjunkturdaten gaben die Renditen am deutschen Rentenmarkt gestern weiter nach, so die Analysten von Postbank Research. 10- und 2-jährige Bundesanleihen hätten mit 0,40% beziehungsweise -0,72% um jeweils einen Basispunkt unter ihrem Niveau vom Vortag rentiert. Die Rendite 5-jähriger Papiere sei um 2 Basispunkte auf -0,30% gesunken. Hingegen habe die Rendite 10-jähriger US-Treasuries gestern um 3 Basispunkte zugelegt. Ohne die Veröffentlichung maßgeblicher Konjunkturdaten dürften im Vorfeld der morgen beginnenden Notenbankkonferenz in Jackson Hole Signale der Auslöser gewesen sein, dass die US-Regierung erste Fortschritte bei ihrer avisierten Steuerreform erziele. (23.08.2017/alc/a/a)

