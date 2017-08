Wien - US-Präsident Trump zeigte sich gestern in einer Rede vor Anhängern in Phoenix unzufrieden mit den Verhandlungen über eine Neugestaltung des NAFTA-Abkommens, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Er habe gesagt, er neige derzeit eher dazu, das Abkommen gänzlich aufzukündigen. Außerdem habe Trump gedroht, es bewusst zu einem so genannten Government Shutdown kommen zu lassen, sollten die Demokraten (!) nicht ihre Blockadehaltung gegen die Finanzierung des Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko aufgeben. Dies könnte der Versuch sein, den schwarzen Peter eines möglichen Government Shutdown vorsorglich schon einmal den Demokraten anzulasten. Glaubwürdig sei das aber nicht, hätten doch die Republikaner in beiden Kammern des Kongresses eine Mehrheit und damit gute Möglichkeiten, den Haushalt für 2018 und die Anhebung der Schuldenobergrenze rechtzeitig bis Ende September zu verabschieden.

