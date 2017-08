Der aktuelle Map-Report hat eine "Bilanzanalyse Private Krankenversicherung 2007 bis 2016" vorgelegt. Für das Jahr 2016 verzeichnet die PKV in den Bilanzen positive Tendenzen, nämlich einen deutlich langsameren Bestandsabrieb in der Vollkostenversicherung. Hatte die Branche in den Jahren 2012 bis 2016 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...