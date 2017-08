Die Investmentbank Equinet hat K+S mit "Accumulate" und einem Kursziel von 22 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. 2016 sei ein schreckliches Jahr für den Salz- und Düngemittelkonzern gewesen, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer Studie vom Mittwoch. In den Jahren 2017 und 2018 dürfte nun aber vieles besser werden. Die kurz- bis mittelfristigen Chancen halte er für größer als die sicherlich vorhandenen Risiken./tih/zb Datum der Analyse: 23.08.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0017 2017-08-23/09:57

ISIN: DE000KSAG888