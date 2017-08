Der britische Einzelhändler Laura Ashley (ISIN: GB0000533728) will für das letzte Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 keine Schlussdividende an die Aktionäre ausschütten. Im letzten Jahr wurde eine Schlussdividende in Höhe von 0,5 Pence bezahlt. Für das erste Halbjahr erhielten die Aktionäre noch eine Zwischendividende von 0,5 Pence. Die Gesamtdividende für das Jahr 2016 lag bei 2,5 Pence je Aktie. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...