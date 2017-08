Wie wichtig ist Kunststoff allgemein im Hinblick auf alternative Antriebe? Allgemein sind Kunststoffe deutlich leichtgewichtiger als Metall oder Glas und reduzieren dadurch Treibstoffverbrauch und CO2-Emissionen. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten eine große Designfreiheit. Alternative Antriebe wie die Elektromobilität erfordern ein komplett neues Autodesign; daraus ergeben sich Möglichkeiten für einen noch höheren Kunststoffanteil im Automobil.

Welche Rolle spielt Polycarbonat voraussichtlich in zukünftigen Automobilen? Zusätzlich zu diesen Vorteilen zeichnet sich Polycarbonat durch hohe Transparenz und sehr gute Schlagzähigkeit aus. Dadurch wird es zum Material der Wahl für viele Anwendungen, wo leichtgewichtige, transparente Materialien mit hoher Funktionalität gefordert sind. So ist Polycarbonat heute zum Beispiel das Standardprodukt in verschiedenen Anwendungen der Außenbeleuchtung.

Worin liegen die größten Potenziale? Aufgrund der genannten Vorteile sehen wir zum Beispiel ein großes Potenzial im Einsatz von Polycarbonat in der Automobilverscheibung. Dort stehen zurzeit großformatige Panoramadächer im Mittelpunkt, aber nun kann sogar der Bereich der Windschutzscheibe aus Polycarbonat gefertigt werden, wie wir kürzlich mit der Entwicklung des ersten Autodesignkonzepts mit Rundumverscheibung gezeigt haben. Dies ist jetzt möglich auf Basis der modifizierten Verordnung UN R43.

Dank seiner großen Gestaltungsfreiheit sehen wir auch gute Chancen für den Einsatz von Polycarbonat in nahtlosen, glasähnlichen Karosserie- und Innenraumteilen. Licht, Funktionalität auf Abruf, die Bedienung durch Berührung und Gesten sowie der Informationsaustausch können jetzt mithilfe einer einzigartigen, dreidimensionalen Formgebung erreicht werden - in Form einer kosteneffizienten, leichtgewichtigen Lösung.

Welche neuen Funktionen lassen sich durch den umfassenden Einsatz von Polycarbonat umsetzen? Polycarbonat eignet sich auch sehr gut für Zukunftstechnologien wie autonomes Fahren. Selbstfahrende Fahrzeuge machen spezielle Sensorsysteme erforderlich. Spezielle Polycarbonatwerkstoffe sind durchlässig für verschiedene Arten von Strahlung, wie zum Beispiel bei Laserabtastung mittels LiDAR oder Radar. Covestro hat Lösungen entwickelt, um diese Sensoren in die Autokarosserie zu integrieren.

Welche Designmöglichkeiten eröffnet der Einsatz von Polycarbonat im Vergleich zu Blech oder anderen, Kunststoff-(basierten) Materialien?

Wir sind davon überzeugt, dass Polycarbonate das Aussehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...