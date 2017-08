Seit Jürgen Möllemann (FDP, in diesem Amt von 1987 bis 1991) ist es eigentlich keinem Bundesbildungsminister mehr gelungen, einen medialen Coup zu landen. Gewiss, ein Bundesbildungsminister hat in Sachen Bildung, vor allem in Sachen Schulbildung, herzlich wenig zu sagen. Das ist gut so. Denn hätte der Bund Kompetenzen in der Schulbildung (gehabt), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...