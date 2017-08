Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit mehrheitlich tieferen, insgesamt aber wenig veränderten Kursen in die Sitzung gestartet. Zwar sind die Vorgaben aus den USA und auch aus Japan nach der jüngsten leichten Entspannung an der "Korea-Front" positiv. Im Vorfeld der Publikation der Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone sei aber Zurückhaltung angesagt, hiess es in Händlerkreisen. Nach dem starken Vortag sei zudem eher mit beschränktem weiteren Aufwärtspotential zu rechnen.

Das allgemeine Börsensentiment profitierte zuletzt von einer zuletzt leichten Entspannung an der verbalen Front zwischen den USA und Nordkorea sowie von neuen Hoffnungen auf ein Vorwärtskommen der Steuerreform in Washington. In Marktkreisen wird aber gleichzeitig darauf verwiesen, dass sich diese Hoffnungen nun schon ein paar Mal in Luft aufgelöst hätten. Und auch der Korea-Konflikt könne sich jederzeit wieder verschärfen. Ein weiterer wichtiger Grund zur Zurückhaltung ist zudem das am morgigen Donnerstag startende jährliche Treffen der globalen Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt bis um 09.30 Uhr 0,06% auf 8'958,57 Punkte nach. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten ...

